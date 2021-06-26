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Экономист оценил, как увеличение тарифов ЖКХ скажется на росте цен
Экономист оценил, как увеличение тарифов ЖКХ скажется на росте цен - РИА Новости, 26.06.2021
Экономист оценил, как увеличение тарифов ЖКХ скажется на росте цен
Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле может привести к небольшому снижению инфляции в годовом выражении, поскольку размер повышения ниже... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T10:50
2021-06-26T10:50
россия
жкх
экономика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле может привести к небольшому снижению инфляции в годовом выражении, поскольку размер повышения ниже прошлогоднего, заявил РИА Новости главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.Федеральная антимонопольная служба России накануне сообщила, что тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%. Служба контролирует соблюдение предельных индексов во избежание необоснованного роста тарифов на данные услуги."Несмотря на увеличение тарифов вклад в годовую инфляцию окажется негативным, то есть такое повышение приведет к небольшому снижению инфляции год к году. Дело в том, что в 2021 году тарифы повышаются на 3,3%, а с 1 июля 2020 года они выросли на 4%", - пояснил эксперт.Тихомиров отметил, что хотя инфляция в начале июля ускорится, темпы роста цен в среднем могут оказаться ниже, чем в тот же период 2020 года, – отсюда и возможно некоторое снижение годовой инфляции.
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россия, жкх, экономика
Экономист оценил, как увеличение тарифов ЖКХ скажется на росте цен
10:50 26.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Эксперт BCS Global Markets: рост тарифов на ЖКХ может привести к небольшому снижению инфляции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле может привести к небольшому снижению инфляции в годовом выражении, поскольку размер повышения ниже прошлогоднего, заявил РИА Новости главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.
Федеральная антимонопольная служба России накануне сообщила, что тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%. Служба контролирует соблюдение предельных индексов во избежание необоснованного роста тарифов на данные услуги.
"Несмотря на увеличение тарифов вклад в годовую инфляцию окажется негативным, то есть такое повышение приведет к небольшому снижению инфляции год к году. Дело в том, что в 2021 году тарифы повышаются на 3,3%, а с 1 июля 2020 года они выросли на 4%", - пояснил эксперт.
Тихомиров отметил, что хотя инфляция в начале июля ускорится, темпы роста цен в среднем могут оказаться ниже, чем в тот же период 2020 года, – отсюда и возможно некоторое снижение годовой инфляции.
"Сразу оговорюсь: поскольку доля тарифов в индексе цен невелика, то в итоге мы можем и не увидеть существенных изменений в динамике цен: продолжающийся рост продовольственных цен имеет куда большее значение для инфляции, чем тарифы ЖКХ", - добавил аналитик.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 05:25
В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
 
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