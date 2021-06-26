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Экономист оценил, как увеличение тарифов ЖКХ скажется на росте цен

Экономист оценил, как увеличение тарифов ЖКХ скажется на росте цен - РИА Новости, 26.06.2021

Экономист оценил, как увеличение тарифов ЖКХ скажется на росте цен

Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле может привести к небольшому снижению инфляции в годовом выражении, поскольку размер повышения ниже... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:50

2021-06-26T10:50

2021-06-26T10:50

россия

жкх

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле может привести к небольшому снижению инфляции в годовом выражении, поскольку размер повышения ниже прошлогоднего, заявил РИА Новости главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.Федеральная антимонопольная служба России накануне сообщила, что тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%. Служба контролирует соблюдение предельных индексов во избежание необоснованного роста тарифов на данные услуги."Несмотря на увеличение тарифов вклад в годовую инфляцию окажется негативным, то есть такое повышение приведет к небольшому снижению инфляции год к году. Дело в том, что в 2021 году тарифы повышаются на 3,3%, а с 1 июля 2020 года они выросли на 4%", - пояснил эксперт.Тихомиров отметил, что хотя инфляция в начале июля ускорится, темпы роста цен в среднем могут оказаться ниже, чем в тот же период 2020 года, – отсюда и возможно некоторое снижение годовой инфляции.

https://ria.ru/20210625/tarif-1738528965.html

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россия, жкх, экономика