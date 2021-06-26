https://ria.ru/20210626/swift-1738705491.html

В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT

В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT - РИА Новости, 26.06.2021

В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT

Отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы ущерб европейской экономике, заявил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T07:19

2021-06-26T07:19

2021-06-26T08:23

тино крупалла

россия

жозеп боррель

swift

владимир чижов

москва

германия

европа

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы ущерб европейской экономике, заявил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла в беседе с РИА Новости.В России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений, и, как отметил немецкий политик, это говорит о поиске новых путей для государства."И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии — свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения", — выразил уверенность политик.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию якобы могут отключить от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски подобного исхода, хотя и указало, что считает его маловероятным.Отключить Россию от этой системы не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее отдельной страны.Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщал РИА Новости, что Москва не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT. Причем, подчеркнул он, даже если это случится, то не станет катастрофой.

https://ria.ru/20210609/swift-1736249506.html

https://ria.ru/20210626/gonka-1738704586.html

россия

москва

германия

европа

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тино крупалла, россия, жозеп боррель, swift, владимир чижов, москва, германия, европа, в мире