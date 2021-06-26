В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
07:19 26.06.2021 (обновлено: 08:23 26.06.2021)
Депутат Бундестага Крупалла оценил последствия в случае отключения России от SWIFT для Европы
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы ущерб европейской экономике, заявил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла в беседе с РИА Новости.
"Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг", — сказал он.
В России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений, и, как отметил немецкий политик, это говорит о поиске новых путей для государства.
"И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии — свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения", — выразил уверенность политик.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию якобы могут отключить от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски подобного исхода, хотя и указало, что считает его маловероятным.
Отключить Россию от этой системы не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее отдельной страны.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщал РИА Новости, что Москва не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT. Причем, подчеркнул он, даже если это случится, то не станет катастрофой.