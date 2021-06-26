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В США ребенок случайно ранил своего дядю в голову, стреляя по бурундукам

В США ребенок случайно ранил своего дядю в голову, стреляя по бурундукам - РИА Новости, 26.06.2021

В США ребенок случайно ранил своего дядю в голову, стреляя по бурундукам

Восьмилетний мальчик случайно ранил своего дядю в голову, когда они стреляли по бурундукам в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщает полиция города Милтон. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T23:12

2021-06-26T23:12

2021-06-26T23:12

нью-гэмпшир

сша

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Восьмилетний мальчик случайно ранил своего дядю в голову, когда они стреляли по бурундукам в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщает полиция города Милтон.По данным правоохранителей, инцидент произошел в пятницу утром по местному времени."Было установлено, что племянник и 32-летний мужчина стреляли в бурундуков, пуля срикошетила после убийства бурундука и попала 32-летнему дяде в голову. Он был доставлен в региональную больницу Портсмута с ранениями, не опасными для жизни, и, как ожидается, выздоровеет", - говорится в заявлении полиции города Милтон.Отмечается, что инцидент расследуется как несчастный случай.

https://ria.ru/20201204/pritsel-1587704383.html

нью-гэмпшир

сша

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нью-гэмпшир, сша, в мире