https://ria.ru/20210626/strelba-1738741968.html
В СК рассказали о подозреваемом в стрельбе в деревне под Иваново
В СК рассказали о подозреваемом в стрельбе в деревне под Иваново - РИА Новости, 26.06.2021
В СК рассказали о подозреваемом в стрельбе в деревне под Иваново
Следственное управление СК по Ивановской области подтвердило информацию, что мужчина, который стрелял в деревне Горяшино и при задержании был ликвидирован, -... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:41
2021-06-26T16:41
2021-06-26T16:41
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ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ/ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Следственное управление СК по Ивановской области подтвердило информацию, что мужчина, который стрелял в деревне Горяшино и при задержании был ликвидирован, - президент ярославской областной федерации тайского бокса Евгений Мареев.Информация о том, что именно Мареев стрелял в бойцов СОБР, появилась в субботу в СМИ."Можем подтвердить, что это он", - сказали РИА Новости в СУСК Ивановской области.В Ярославской федерации тайского бокса сообщили РИА Новости, что не владеют информацией о том, что случилось с Мареевым. "Мы его ищем, официальных данных о том, что он погиб, у нас нет", - сказали в федерации.Как сообщал СК РФ, вечером в четверг в деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший скрылся с места преступления.Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино. В ходе мероприятий по задержанию он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии по Ивановской области. Злоумышленник был обезврежен ответным огнем, ранен и впоследствии скончался.В доме подозреваемого нашли автомат и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
В СК рассказали о подозреваемом в стрельбе в деревне под Иваново
СК рассказал о подозреваемом в стрельбе в деревне под Иваново
РЯЗАНЬ/ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Следственное управление СК по Ивановской области подтвердило информацию, что мужчина, который стрелял в деревне Горяшино и при задержании был ликвидирован, - президент ярославской областной федерации тайского бокса Евгений Мареев.
Информация о том, что именно Мареев стрелял в бойцов СОБР, появилась в субботу в СМИ.
"Можем подтвердить, что это он", - сказали РИА Новости в СУСК Ивановской области.
В Ярославской федерации тайского бокса сообщили РИА Новости, что не владеют информацией о том, что случилось с Мареевым. "Мы его ищем, официальных данных о том, что он погиб, у нас нет", - сказали в федерации.
Как сообщал СК РФ
, вечером в четверг в деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший скрылся с места преступления.
Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино. В ходе мероприятий по задержанию он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии
по Ивановской области
. Злоумышленник был обезврежен ответным огнем, ранен и впоследствии скончался.
В доме подозреваемого нашли автомат и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.