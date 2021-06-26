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Источник рассказал об одном из подозреваемых в стрельбе под Иваново
Источник рассказал об одном из подозреваемых в стрельбе под Иваново - РИА Новости, 26.06.2021
Источник рассказал об одном из подозреваемых в стрельбе под Иваново
Предполагаемая личность стрелявшего в городе Кохма Ивановской области установлена, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:03
2021-06-26T15:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Предполагаемая личность стрелявшего в городе Кохма Ивановской области установлена, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предполагаемая личность стрелявшего установлена, ведется его розыск. Задержан другой человек, кто был в доме", - сказал собеседник, уточнив, что пока окончательно не установлено, один ли человек стрелял.Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого подозреваемые, "используя оружие и другие предметы", причинили двум людям, которые пришли к дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего подозреваемые скрылись. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
Источник рассказал об одном из подозреваемых в стрельбе под Иваново
15:03 26.06.2021
 
© СК РФКадр с места стрельбы в Ивановской области
Кадр с места стрельбы в Ивановской области
© СК РФ

Источник сообщил, что личность одного из стрелявших в Ивановской области установлена

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Предполагаемая личность стрелявшего в городе Кохма Ивановской области установлена, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Предполагаемая личность стрелявшего установлена, ведется его розыск. Задержан другой человек, кто был в доме", - сказал собеседник, уточнив, что пока окончательно не установлено, один ли человек стрелял.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
Вчера, 13:05
Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого подозреваемые, "используя оружие и другие предметы", причинили двум людям, которые пришли к дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего подозреваемые скрылись. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
 
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