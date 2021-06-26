https://ria.ru/20210626/strelba-1738734732.html

Источник рассказал об одном из подозреваемых в стрельбе под Иваново

Источник рассказал об одном из подозреваемых в стрельбе под Иваново - РИА Новости, 26.06.2021

Источник рассказал об одном из подозреваемых в стрельбе под Иваново

Предполагаемая личность стрелявшего в городе Кохма Ивановской области установлена, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:03

2021-06-26T15:03

2021-06-26T15:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738726411_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_30243e66e20cd2d146f711277cacb55b.jpg

РЯЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Предполагаемая личность стрелявшего в городе Кохма Ивановской области установлена, ведется его розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предполагаемая личность стрелявшего установлена, ведется его розыск. Задержан другой человек, кто был в доме", - сказал собеседник, уточнив, что пока окончательно не установлено, один ли человек стрелял.Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого подозреваемые, "используя оружие и другие предметы", причинили двум людям, которые пришли к дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего подозреваемые скрылись. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.

https://ria.ru/20210626/strelba-1738727628.html

россия

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия