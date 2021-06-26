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Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области

Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2021

Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области

Появилось видео с места стрельбы в Ивановской области, где погиб один человек. Его публикует Следственный комитет России по Ивановской области. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:05

2021-06-26T13:05

2021-06-26T15:43

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы в Ивановской области, где погиб один человек. Его публикует Следственный комитет России по Ивановской области.На кадрах виден дом, рядом с которым произошел инцидент.По данным СК, в ночь с 25 на 26 июня возле частного дома по улице Лермонтова города Кохмы Ивановской области между двумя группами людей возникла ссора. В ходе конфликта один из мужчин получил огнестрельное ранение в грудь и живот, он умер на месте. После этого завязалась потасовка, нескольких человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

ивановская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места стрельбы в Ивановской области В Ивановской области 26 июня произошла стрельба. Смотрите на видео кадры с места происшествия. 2021-06-26T13:05 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия