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Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области
Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2021
Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области
Появилось видео с места стрельбы в Ивановской области, где погиб один человек. Его публикует Следственный комитет России по Ивановской области. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T13:05
2021-06-26T13:05
2021-06-26T15:43
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы в Ивановской области, где погиб один человек. Его публикует Следственный комитет России по Ивановской области.На кадрах виден дом, рядом с которым произошел инцидент.По данным СК, в ночь с 25 на 26 июня возле частного дома по улице Лермонтова города Кохмы Ивановской области между двумя группами людей возникла ссора. В ходе конфликта один из мужчин получил огнестрельное ранение в грудь и живот, он умер на месте. После этого завязалась потасовка, нескольких человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
ивановская область
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РИА Новости
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Кадры с места стрельбы в Ивановской области
В Ивановской области 26 июня произошла стрельба. Смотрите на видео кадры с места происшествия.
2021-06-26T13:05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области
13:05 26.06.2021 (обновлено: 15:43 26.06.2021)
СК опубликовал первые кадры с места стрельбы в Ивановской области, где погиб один человек