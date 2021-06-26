https://ria.ru/20210626/strelba-1738727208.html

Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области

Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2021

Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области

Мотивы произошедшего в Кохме Ивановской области конфликта со стрельбой, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали, пока неизвестны,... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:03

2021-06-26T13:03

2021-06-26T16:28

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ/МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мотивы произошедшего в Кохме Ивановской области конфликта со стрельбой, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали, пока неизвестны, предполагается, что у участников были имущественные споры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах."Пока мотивы неизвестны, предположительно, были имущественные споры у них", - сказал собеседник агентства.Другой источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что причиной конфликта, приведшего к стрельбе, мог стать спор о разделе имущества.Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого подозреваемые, "используя оружие и другие предметы", причинили двум людям, которые пришли к дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего подозреваемые скрылись. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места стрельбы в Ивановской области В Ивановской области 26 июня произошла стрельба. Смотрите на видео кадры с места происшествия. 2021-06-26T13:03 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия