Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области
13:03 26.06.2021 (обновлено: 16:28 26.06.2021)
Источник заявил, что возможной причиной стрельбы под Иваново могли стать имущественные споры
РЯЗАНЬ/МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мотивы произошедшего в Кохме Ивановской области конфликта со стрельбой, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали, пока неизвестны, предполагается, что у участников были имущественные споры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
"Пока мотивы неизвестны, предположительно, были имущественные споры у них", - сказал собеседник агентства.
Другой источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что причиной конфликта, приведшего к стрельбе, мог стать спор о разделе имущества.
"По предварительной информации, причиной конфликта между гражданами мог стать спор о разделе имущества", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого подозреваемые, "используя оружие и другие предметы", причинили двум людям, которые пришли к дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего подозреваемые скрылись. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.