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Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области
Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2021
Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области
Мотивы произошедшего в Кохме Ивановской области конфликта со стрельбой, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали, пока неизвестны,... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T13:03
2021-06-26T16:28
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ/МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мотивы произошедшего в Кохме Ивановской области конфликта со стрельбой, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали, пока неизвестны, предполагается, что у участников были имущественные споры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах."Пока мотивы неизвестны, предположительно, были имущественные споры у них", - сказал собеседник агентства.Другой источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что причиной конфликта, приведшего к стрельбе, мог стать спор о разделе имущества.Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого подозреваемые, "используя оружие и другие предметы", причинили двум людям, которые пришли к дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего подозреваемые скрылись. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.
ивановская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры с места стрельбы в Ивановской области
В Ивановской области 26 июня произошла стрельба. Смотрите на видео кадры с места происшествия.
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видео, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области
РЯЗАНЬ/МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мотивы произошедшего в Кохме Ивановской области конфликта со стрельбой, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали, пока неизвестны, предполагается, что у участников были имущественные споры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
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Источник назвал возможную причину стрельбы в Ивановской области
13:03 26.06.2021 (обновлено: 16:28 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Источник заявил, что возможной причиной стрельбы под Иваново могли стать имущественные споры

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ/МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мотивы произошедшего в Кохме Ивановской области конфликта со стрельбой, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали, пока неизвестны, предполагается, что у участников были имущественные споры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
"Пока мотивы неизвестны, предположительно, были имущественные споры у них", - сказал собеседник агентства.
Другой источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что причиной конфликта, приведшего к стрельбе, мог стать спор о разделе имущества.
"По предварительной информации, причиной конфликта между гражданами мог стать спор о разделе имущества", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого подозреваемые, "используя оружие и другие предметы", причинили двум людям, которые пришли к дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего подозреваемые скрылись. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
 
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