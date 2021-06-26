https://ria.ru/20210626/strelba-1738722200.html
В Ивановской области задержали одного из подозреваемых в стрельбе
В Ивановской области задержали одного из подозреваемых в стрельбе - РИА Новости, 26.06.2021
В Ивановской области задержали одного из подозреваемых в стрельбе
Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в городе Кохма в Ивановской области, в результате которой один человек погиб, ещё двое пострадали,... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:04
2021-06-26T12:04
2021-06-26T13:03
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в городе Кохма в Ивановской области, в результате которой один человек погиб, ещё двое пострадали, остальных, причастных к совершению преступления, ещё ищут, сообщила пресс-служба СК РФ.Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в городе Кохмы Ивановской области, также сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 30 п. "а, ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц)", - сказали в ведомстве.Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохмы Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений.В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого преступники, "используя оружие и другие предметы", причинили двум лицам, которые пришли к частному дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего злоумышленники скрылись.Прокуратура Ивановской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту стрельбы в городе Кохма, где один человек был убит, двое пострадали, также сообщили в ведомстве."На место происшествия незамедлительно выехал ивановский межрайонный прокурор Дмитрий Седин. Расследование возбужденного по данному факту следственными органами СУ СК России по Ивановской области дела по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом "ж" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц), частью 3 статьи 30 пунктом "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ. (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц), взято на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210625/strelba-1738568886.html
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следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
В Ивановской области задержали одного из подозреваемых в стрельбе
12:04 26.06.2021 (обновлено: 13:03 26.06.2021)
СК задержал одного из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в городе Кохма в Ивановской области
, в результате которой один человек погиб, ещё двое пострадали, остальных, причастных к совершению преступления, ещё ищут, сообщила пресс-служба СК РФ
.
"Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в городе Кохмы Ивановской области, также сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 30 п. "а, ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц)", - сказали в ведомстве.
Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова
города Кохмы Ивановской области, возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений.
В ходе конфликта, неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого преступники, "используя оружие и другие предметы", причинили двум лицам, которые пришли к частному дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми те были госпитализированы в тяжелом состоянии. После произошедшего злоумышленники скрылись.
"На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, обыск в указанном частном доме. Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН
и СОБР Управления Росгвардии
по Ивановской области для обеспечения безопасности жителей соседних домов. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленников", - добавили в ведомстве.
Прокуратура Ивановской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту стрельбы в городе Кохма, где один человек был убит, двое пострадали, также сообщили в ведомстве.
"На место происшествия незамедлительно выехал ивановский межрайонный прокурор Дмитрий Седин. Расследование возбужденного по данному факту следственными органами СУ СК России по Ивановской области дела по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом "ж" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц), частью 3 статьи 30 пунктом "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ. (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц), взято на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.