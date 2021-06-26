https://ria.ru/20210626/strelba-1738714313.html

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2021

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области

Один человек погиб во время стрельбы в Ивановской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:37

2021-06-26T10:37

2021-06-26T16:12

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости. Один человек погиб во время стрельбы в Ивановской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах."Один погибший, двое в тяжелом состоянии в реанимации <...> Пока никто не задержан", — рассказал собеседник агентства.Как сообщили в СК, в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова города Кохмы возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми.Они выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте. После этого преступники, "используя оружие и другие предметы", избили его знакомых, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем злоумышленники скрылись.Одного из подозреваемых удалось задержать.Накануне в деревне Горяшино, также в Ивановской области, 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник затем открыл стрельбу по силовикам во время задержания. Его удалось обезвредить ответным огнем, от полученного ранения он скончался. В доме мужчины нашли автомат, при этом разрешения на хранение оружия у него не было.

https://ria.ru/20210610/prigovor-1736406460.html

ивановская область

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2021

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происшествия, ивановская область