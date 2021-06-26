https://ria.ru/20210626/strelba-1738714087.html

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2021

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области

В Ивановской области во время конфликта со стрельбой погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:34

2021-06-26T10:34

2021-06-26T13:18

россия

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости. В Ивановской области во время конфликта со стрельбой погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.По его словам, еще двое находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое.Пока злоумышленника не удалось задержать.Как пишут местные СМИ, перестрелка произошла в городе Кохма. Причиной конфликта стала бытовая ссора.

https://ria.ru/20210625/strelba-1738568886.html

россия

ивановская область

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2021

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Кадры с места стрельбы в Ивановской области В Ивановской области 26 июня произошла стрельба. Смотрите на видео кадры с места происшествия. 2021-06-26T10:34 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ивановская область, происшествия