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Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области
Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области - РИА Новости, 26.06.2021
Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области
В Ивановской области во время конфликта со стрельбой погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T10:34
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россия
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости. В Ивановской области во время конфликта со стрельбой погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.По его словам, еще двое находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое.Пока злоумышленника не удалось задержать.Как пишут местные СМИ, перестрелка произошла в городе Кохма. Причиной конфликта стала бытовая ссора.
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Кадры с места стрельбы в Ивановской области
В Ивановской области 26 июня произошла стрельба. Смотрите на видео кадры с места происшествия.
2021-06-26T10:34
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россия, ивановская область, происшествия
Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области
10:34 26.06.2021 (обновлено: 13:18 26.06.2021)
Источник: один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Ивановской области