https://ria.ru/20210626/stambul-1738599491.html

Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду

Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду - РИА Новости, 26.06.2021

Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду

Строительство канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря, началось в Турции 26 июня. Новая водная магистраль позволит стране разгрузить пролив... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:10

2021-06-26T16:10

2021-06-26T16:10

стамбул

канал «стамбул»

в мире

турция

инфографика

мраморное море

строительство

черное море

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Строительство канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря, началось в Турции 26 июня. Новая водная магистраль позволит стране разгрузить пролив Босфор и нарастить морской трафик. Кроме прокладки искусственного русла, проект предусматривает сооружение шести мостов, двух городов по обе стороны канала, а также создание портовой инфраструктуры, технологических и логистических центров. Подробнее о будущем дублере Босфора — в инфографике Ria.ru.

стамбул

турция

мраморное море

черное море

босфор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стамбул, канал «стамбул», в мире, турция, инфографика, мраморное море, строительство, черное море, босфор