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Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду
Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду - РИА Новости, 26.06.2021
Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду
Строительство канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря, началось в Турции 26 июня. Новая водная магистраль позволит стране разгрузить пролив... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:10
2021-06-26T16:10
2021-06-26T16:10
стамбул
канал «стамбул»
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турция
инфографика
мраморное море
строительство
черное море
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Строительство канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря, началось в Турции 26 июня. Новая водная магистраль позволит стране разгрузить пролив Босфор и нарастить морской трафик. Кроме прокладки искусственного русла, проект предусматривает сооружение шести мостов, двух городов по обе стороны канала, а также создание портовой инфраструктуры, технологических и логистических центров. Подробнее о будущем дублере Босфора — в инфографике Ria.ru.
стамбул
турция
мраморное море
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РИА Новости
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стамбул, канал «стамбул», в мире, турция, инфографика, мраморное море, строительство, черное море, босфор