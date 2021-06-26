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Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду
Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду - РИА Новости, 26.06.2021
Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду
Строительство канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря, началось в Турции 26 июня. Новая водная магистраль позволит стране разгрузить пролив... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:10
2021-06-26T16:10
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канал «стамбул»
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инфографика
мраморное море
строительство
черное море
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Строительство канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря, началось в Турции 26 июня. Новая водная магистраль позволит стране разгрузить пролив Босфор и нарастить морской трафик. Кроме прокладки искусственного русла, проект предусматривает сооружение шести мостов, двух городов по обе стороны канала, а также создание портовой инфраструктуры, технологических и логистических центров. Подробнее о будущем дублере Босфора — в инфографике Ria.ru.
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стамбул, канал «стамбул», в мире, турция, инфографика, мраморное море, строительство, черное море, босфор

Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду

16:10 26.06.2021
 
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Строительство канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря, началось в Турции 26 июня. Новая водная магистраль позволит стране разгрузить пролив Босфор и нарастить морской трафик. Кроме прокладки искусственного русла, проект предусматривает сооружение шести мостов, двух городов по обе стороны канала, а также создание портовой инфраструктуры, технологических и логистических центров. Подробнее о будущем дублере Босфора — в инфографике Ria.ru.
Канал Стамбул: трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду mobКанал Стамбул: трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду desk new
 
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