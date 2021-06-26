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И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V"

И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V" - РИА Новости, 26.06.2021

И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V"

И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков, переболевший коронавирусом в ноябре прошлого года, в субботу сделал прививку от COVID-19, сообщает мэрия. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:55

2021-06-26T15:55

2021-06-26T15:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

константин шестаков

здоровье - общество

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков, переболевший коронавирусом в ноябре прошлого года, в субботу сделал прививку от COVID-19, сообщает мэрия."Сегодня, 26 июня, и. о. главы Владивостока Константин Шестаков сделал первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Отечественную вакцину "Спутник V" руководителю городской администрации поставили в поликлинике № 6", - говорится в сообщении.В мэрии отмечают, что градоначальник призвал горожан последовать его примеру.По информации властей, которая приводится в сообщении, прививку от коронавируса горожане могут сделать в 31 пункте вакцинации, имея при себе два документа – паспорт и СНИЛС. Отмечается, что во Владивостоке прививку от COVID-19 сделали почти 70 тысяч жителей.По последним данным, в Приморье за сутки выявлено 130 новых случаев коронавируса, всего – 46 300. Всего выздоровели 42 376 человек, 768 скончались.

владивосток

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2021

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