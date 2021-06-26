И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V"
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПервый заместитель мэра Владивостока Константин Шестаков
И.о. мэра Владивостока Шестаков, переболевший COVID-19 в ноябре, привился "Спутником V"
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков, переболевший коронавирусом в ноябре прошлого года, в субботу сделал прививку от COVID-19, сообщает мэрия.
"Сегодня, 26 июня, и. о. главы Владивостока Константин Шестаков сделал первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Отечественную вакцину "Спутник V" руководителю городской администрации поставили в поликлинике № 6", - говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что градоначальник призвал горожан последовать его примеру.
"Я переболел коронавирусом еще в ноябре прошлого года. Сейчас количество антител снизилось, что позволило мне сделать прививку. Прошу всех горожан ответственно подойти к этому вопросу. Берегите себя и свое здоровье", – приводятся в сообщении слова и. о. главы города.
По информации властей, которая приводится в сообщении, прививку от коронавируса горожане могут сделать в 31 пункте вакцинации, имея при себе два документа – паспорт и СНИЛС. Отмечается, что во Владивостоке прививку от COVID-19 сделали почти 70 тысяч жителей.
По последним данным, в Приморье за сутки выявлено 130 новых случаев коронавируса, всего – 46 300. Всего выздоровели 42 376 человек, 768 скончались.