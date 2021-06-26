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И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V"
И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V" - РИА Новости, 26.06.2021
И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V"
И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков, переболевший коронавирусом в ноябре прошлого года, в субботу сделал прививку от COVID-19, сообщает мэрия. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:55
2021-06-26T15:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
константин шестаков
здоровье - общество
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков, переболевший коронавирусом в ноябре прошлого года, в субботу сделал прививку от COVID-19, сообщает мэрия."Сегодня, 26 июня, и. о. главы Владивостока Константин Шестаков сделал первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Отечественную вакцину "Спутник V" руководителю городской администрации поставили в поликлинике № 6", - говорится в сообщении.В мэрии отмечают, что градоначальник призвал горожан последовать его примеру.По информации властей, которая приводится в сообщении, прививку от коронавируса горожане могут сделать в 31 пункте вакцинации, имея при себе два документа – паспорт и СНИЛС. Отмечается, что во Владивостоке прививку от COVID-19 сделали почти 70 тысяч жителей.По последним данным, в Приморье за сутки выявлено 130 новых случаев коронавируса, всего – 46 300. Всего выздоровели 42 376 человек, 768 скончались.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, константин шестаков, здоровье - общество, владивосток, общество
И.о. мэра Владивостока, переболевший COVID-19, привился "Спутником V"
15:55 26.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПервый заместитель мэра Владивостока Константин Шестаков
Первый заместитель мэра Владивостока Константин Шестаков - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк

И.о. мэра Владивостока Шестаков, переболевший COVID-19 в ноябре, привился "Спутником V"

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков, переболевший коронавирусом в ноябре прошлого года, в субботу сделал прививку от COVID-19, сообщает мэрия.
"Сегодня, 26 июня, и. о. главы Владивостока Константин Шестаков сделал первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Отечественную вакцину "Спутник V" руководителю городской администрации поставили в поликлинике № 6", - говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что градоначальник призвал горожан последовать его примеру.
"Я переболел коронавирусом еще в ноябре прошлого года. Сейчас количество антител снизилось, что позволило мне сделать прививку. Прошу всех горожан ответственно подойти к этому вопросу. Берегите себя и свое здоровье", – приводятся в сообщении слова и. о. главы города.
По информации властей, которая приводится в сообщении, прививку от коронавируса горожане могут сделать в 31 пункте вакцинации, имея при себе два документа – паспорт и СНИЛС. Отмечается, что во Владивостоке прививку от COVID-19 сделали почти 70 тысяч жителей.
По последним данным, в Приморье за сутки выявлено 130 новых случаев коронавируса, всего – 46 300. Всего выздоровели 42 376 человек, 768 скончались.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Константин ШестаковЗдоровье - ОбществоВладивостокОбщество
 
 
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