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В Аргентине оценили эффективность одной дозы "Спутника V" для пожилых
В Аргентине оценили эффективность одной дозы "Спутника V" для пожилых - РИА Новости, 26.06.2021
В Аргентине оценили эффективность одной дозы "Спутника V" для пожилых
Введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет, сообщил минздрав... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T01:51
2021-06-26T01:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет, сообщил минздрав Аргентины.При введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%.В исследование были вовлечены 471 682 человека старше 60 лет.Минздрав отмечает, что решение властей Аргентины отсрочить введение второй дозы, чтобы обеспечить вакцинацию одной дозой как можно большего числа граждан, было адекватным. Такое же решение было принято в Канаде, Великобритании и странах ЕС.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, великобритания, канада, в мире
В Аргентине оценили эффективность одной дозы "Спутника V" для пожилых
01:51 26.06.2021
 
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Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Минздрав Аргентины оценил эффективность одной дозы "Спутника V" для людей старше 60

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет, сообщил минздрав Аргентины.
"Предварительные результаты исследования, которое проводит Минздрав, чтобы оценить эффективность различных вакцин, используемых в Аргентине на пациентах 60 лет и старше, показывают, что при использовании только одной дозы "Спутник V" или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70-80%", - говорится в заявлении.
При введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%.
В исследование были вовлечены 471 682 человека старше 60 лет.
Минздрав отмечает, что решение властей Аргентины отсрочить введение второй дозы, чтобы обеспечить вакцинацию одной дозой как можно большего числа граждан, было адекватным. Такое же решение было принято в Канаде, Великобритании и странах ЕС.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАргентинаВеликобританияКанадаВ мире
 
 
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