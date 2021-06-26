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В Аргентине оценили эффективность одной дозы "Спутника V" для пожилых

В Аргентине оценили эффективность одной дозы "Спутника V" для пожилых - РИА Новости, 26.06.2021

В Аргентине оценили эффективность одной дозы "Спутника V" для пожилых

Введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет, сообщил минздрав... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T01:51

2021-06-26T01:51

2021-06-26T01:51

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет, сообщил минздрав Аргентины.При введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%.В исследование были вовлечены 471 682 человека старше 60 лет.Минздрав отмечает, что решение властей Аргентины отсрочить введение второй дозы, чтобы обеспечить вакцинацию одной дозой как можно большего числа граждан, было адекватным. Такое же решение было принято в Канаде, Великобритании и странах ЕС.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, великобритания, канада, в мире