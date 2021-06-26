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Партия "Родина" представила список на выборах в Госдуму
Партия "Родина" представила список на выборах в Госдуму - РИА Новости, 26.06.2021
Партия "Родина" представила список на выборах в Госдуму
Алексей Журавлев, Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин составили первую пятерку федерального списка партии "Родина" на выборах в... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:47
2021-06-26T15:12
россия
партия родина
политика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Алексей Журавлев, Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин составили первую пятерку федерального списка партии "Родина" на выборах в Госдуму. На "Родина" анонсировали, в которую вошли.Также лидер партии раскрыл некоторые детали предвыборной программы "Родины"."Родина" идет на выборы как партия российских регионов. Наша задача сделать так, чтобы страна процветала, не было деления на донорские и дотационные регионы. Среди направлений, которыми планирует заниматься "Родина", - борьба с коррупцией, разгребание того, что натворил Пенсионный фонд России, здравоохранение, защита бизнеса и экология", - отметил он.Также в федеральный список "Родины" войдут Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян. Окончательное решение по федеральному списку будет дано после окончания процесса тайного голосования всех делегатов съезда.
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россия, партия родина, политика
Партия "Родина" представила список на выборах в Госдуму
14:47 26.06.2021 (обновлено: 15:12 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСъезд политической партии "Родина" в Москве. 27 декабря 2017
Съезд политической партии Родина в Москве. 27 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Партия "Родина" представила федеральный список на выборах в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Алексей Журавлев, Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин составили первую пятерку федерального списка партии "Родина" на выборах в Госдуму. На "Родина" анонсировали, в которую вошли.
"Я рад представить нашу пятерку федерального списка партии. В нее войду я (председатель партии "Родина" Алексей Журавлев – ред.), Герой России Андрей Богатов, известная певица Татьяна Буланова, главный редактор сети информационных порталов "Блокнот.Ру" Олег Пахолков и экс-футболист Дмитрий Булыкин", - сообщил Журавлев РИА Новости в субботу на съезде партии.
Также лидер партии раскрыл некоторые детали предвыборной программы "Родины".
"Родина" идет на выборы как партия российских регионов. Наша задача сделать так, чтобы страна процветала, не было деления на донорские и дотационные регионы. Среди направлений, которыми планирует заниматься "Родина", - борьба с коррупцией, разгребание того, что натворил Пенсионный фонд России, здравоохранение, защита бизнеса и экология", - отметил он.
Также в федеральный список "Родины" войдут Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян. Окончательное решение по федеральному списку будет дано после окончания процесса тайного голосования всех делегатов съезда.
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