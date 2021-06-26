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Партия "Родина" представила список на выборах в Госдуму

Партия "Родина" представила список на выборах в Госдуму - РИА Новости, 26.06.2021

Партия "Родина" представила список на выборах в Госдуму

Алексей Журавлев, Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин составили первую пятерку федерального списка партии "Родина" на выборах в... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T14:47

2021-06-26T14:47

2021-06-26T15:12

россия

партия родина

политика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Алексей Журавлев, Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин составили первую пятерку федерального списка партии "Родина" на выборах в Госдуму. На "Родина" анонсировали, в которую вошли.Также лидер партии раскрыл некоторые детали предвыборной программы "Родины"."Родина" идет на выборы как партия российских регионов. Наша задача сделать так, чтобы страна процветала, не было деления на донорские и дотационные регионы. Среди направлений, которыми планирует заниматься "Родина", - борьба с коррупцией, разгребание того, что натворил Пенсионный фонд России, здравоохранение, защита бизнеса и экология", - отметил он.Также в федеральный список "Родины" войдут Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян. Окончательное решение по федеральному списку будет дано после окончания процесса тайного голосования всех делегатов съезда.

россия

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2021

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россия, партия родина, политика