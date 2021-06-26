В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай
12:59 26.06.2021 (обновлено: 14:13 26.06.2021)
© AP Photo / Kathy WillensТуристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Kathy Willens
Аналитик Брайан Кларк призвал США изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Прежде чем США переориентируют свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей "основанного на правилах порядка", пусть пересмотрят собственное поведение, пишет The National Interest.
Как отмечает автор статьи Брайан Кларк, порядок, который намерена защищать администрация Джо Байдена, зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила.
Пекин, например, использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. В частности, китайцы построили в Южно-китайском море несколько островов, таким образом заявив о своем суверенитете над всей акваторией, отмечает эксперт. Он обвинил Поднебесную в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания.
Однако, по мнению Кларка, защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают.
"Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз — это контролировать территории, на которых они проживают", — считает специалист.
В это же время Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, большая часть которых не имеет значения для безопасности страны, добавил автор.
Вместо того чтобы объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, Соединенным Штатам следует работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил он.
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