https://ria.ru/20210626/sovet-1738726795.html

В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай

В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай - РИА Новости, 26.06.2021

В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай

Прежде чем США переориентируют свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей "основанного на правилах порядка", пусть пересмотрят собственное... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:59

2021-06-26T12:59

2021-06-26T14:13

россия

джо байден

владимир путин

тайвань

ливия

китай

сирия

индия

сша

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Прежде чем США переориентируют свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей "основанного на правилах порядка", пусть пересмотрят собственное поведение, пишет The National Interest.Как отмечает автор статьи Брайан Кларк, порядок, который намерена защищать администрация Джо Байдена, зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила.Пекин, например, использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. В частности, китайцы построили в Южно-китайском море несколько островов, таким образом заявив о своем суверенитете над всей акваторией, отмечает эксперт. Он обвинил Поднебесную в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания.Говоря о России, аналитик не только осудил ее за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, но и за якобы "оккупацию" Грузии и Украины, не забыв обвинить Москву в попытках установить контроль над Арктикой.Однако, по мнению Кларка, защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают.В это же время Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, большая часть которых не имеет значения для безопасности страны, добавил автор.Вместо того чтобы объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, Соединенным Штатам следует работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил он.

https://ria.ru/20210409/amerikantsy-1727576620.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/oon-1728300843.html

россия

тайвань

ливия

китай

сирия

индия

сша

грузия

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россия, джо байден, владимир путин, тайвань, ливия, китай, сирия, индия, сша, грузия, политика