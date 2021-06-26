Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/sovet-1738726795.html
В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай
В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай - РИА Новости, 26.06.2021
В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай
Прежде чем США переориентируют свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей "основанного на правилах порядка", пусть пересмотрят собственное... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:59
2021-06-26T14:13
россия
джо байден
владимир путин
тайвань
ливия
китай
сирия
индия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888018_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_81da7497fbbc0b5157199860409f03bd.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Прежде чем США переориентируют свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей "основанного на правилах порядка", пусть пересмотрят собственное поведение, пишет The National Interest.Как отмечает автор статьи Брайан Кларк, порядок, который намерена защищать администрация Джо Байдена, зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила.Пекин, например, использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. В частности, китайцы построили в Южно-китайском море несколько островов, таким образом заявив о своем суверенитете над всей акваторией, отмечает эксперт. Он обвинил Поднебесную в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания.Говоря о России, аналитик не только осудил ее за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, но и за якобы "оккупацию" Грузии и Украины, не забыв обвинить Москву в попытках установить контроль над Арктикой.Однако, по мнению Кларка, защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают.В это же время Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, большая часть которых не имеет значения для безопасности страны, добавил автор.Вместо того чтобы объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, Соединенным Штатам следует работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил он.
https://ria.ru/20210409/amerikantsy-1727576620.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/oon-1728300843.html
россия
тайвань
ливия
китай
сирия
индия
сша
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888018_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_87bf649fac960da820e127d91c1e94a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, тайвань, ливия, китай, сирия, индия, сша, грузия, политика
В США призвали изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай
12:59 26.06.2021 (обновлено: 14:13 26.06.2021)
 
© AP Photo / Kathy WillensТуристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Туристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo / Kathy Willens

Аналитик Брайан Кларк призвал США изменить свое поведение, прежде чем учить Россию и Китай

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Прежде чем США переориентируют свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей "основанного на правилах порядка", пусть пересмотрят собственное поведение, пишет The National Interest.
Как отмечает автор статьи Брайан Кларк, порядок, который намерена защищать администрация Джо Байдена, зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила.
Пекин, например, использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. В частности, китайцы построили в Южно-китайском море несколько островов, таким образом заявив о своем суверенитете над всей акваторией, отмечает эксперт. Он обвинил Поднебесную в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания.
Говоря о России, аналитик не только осудил ее за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, но и за якобы "оккупацию" Грузии и Украины, не забыв обвинить Москву в попытках установить контроль над Арктикой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 16:21
"Лавров прав, мы тупые". Американцы раскритиковали внешнюю политику США
Однако, по мнению Кларка, защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают.

"Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз — это контролировать территории, на которых они проживают", — считает специалист.

В это же время Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, большая часть которых не имеет значения для безопасности страны, добавил автор.
Вместо того чтобы объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, Соединенным Штатам следует работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил он.
Заседание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 18:34
В ООН посчитали США нарушителями прав человека
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинТайваньЛивияКитайСирияИндияСШАГрузияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
Лента новостейМолния