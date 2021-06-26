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В США упал воздушный шар, пять человек погибли

В США упал воздушный шар, пять человек погибли - РИА Новости, 26.06.2021

В США упал воздушный шар, пять человек погибли

Воздушный шар задел линию высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и рухнул, в результате чего по меньшей мере четыре человека... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:55

2021-06-26T17:55

2021-06-26T18:35

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альбукерке

сша

происшествия

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушный шар задел линию высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и рухнул, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и один попал в больницу в критическом состоянии, сообщает местная полиция.По данным канала KRQUE, шар рухнул примерно в 07.00 по местному времени (16.00 мск) в субботу. В результате происшествия более 13 тысяч потребителей остались без электричества.На месте происшествия находятся полиция и пожарные.

https://ria.ru/20210619/krushenie-1737682645.html

нью-мексико

альбукерке

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-мексико, альбукерке, сша, происшествия, в мире