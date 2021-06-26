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В США упал воздушный шар, пять человек погибли
В США упал воздушный шар, пять человек погибли - РИА Новости, 26.06.2021
В США упал воздушный шар, пять человек погибли
Воздушный шар задел линию высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и рухнул, в результате чего по меньшей мере четыре человека... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T17:55
2021-06-26T18:35
нью-мексико
альбукерке
сша
происшествия
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушный шар задел линию высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и рухнул, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и один попал в больницу в критическом состоянии, сообщает местная полиция.По данным канала KRQUE, шар рухнул примерно в 07.00 по местному времени (16.00 мск) в субботу. В результате происшествия более 13 тысяч потребителей остались без электричества.На месте происшествия находятся полиция и пожарные.
https://ria.ru/20210619/krushenie-1737682645.html
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нью-мексико, альбукерке, сша, происшествия, в мире
В США упал воздушный шар, пять человек погибли
17:55 26.06.2021 (обновлено: 18:35 26.06.2021)
 
© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Flickr / John Liu

Пять человек погибли при крушении воздушного шара в штате Нью-Мексико

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушный шар задел линию высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и рухнул, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и один попал в больницу в критическом состоянии, сообщает местная полиция.
По данным канала KRQUE, шар рухнул примерно в 07.00 по местному времени (16.00 мск) в субботу. В результате происшествия более 13 тысяч потребителей остались без электричества.

"Служащие полиции среагировали на крушение воздушного шара... который, по всей видимости, врезался в линию электропередачи. В этом районе из-за падения воздушного шара нет электроэнергии. К сожалению, четыре человека погибли от ранений, полученных в результате крушения. Еще один человек доставлен в местную больницу и в настоящее время находится в критическом и нестабильном состоянии", - написала в Twitter полиция Альбукерке.

На месте происшествия находятся полиция и пожарные.
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