В США упал воздушный шар, пять человек погибли
17:55 26.06.2021 (обновлено: 18:35 26.06.2021)
Пять человек погибли при крушении воздушного шара в штате Нью-Мексико
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушный шар задел линию высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и рухнул, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и один попал в больницу в критическом состоянии, сообщает местная полиция.
По данным канала KRQUE, шар рухнул примерно в 07.00 по местному времени (16.00 мск) в субботу. В результате происшествия более 13 тысяч потребителей остались без электричества.
"Служащие полиции среагировали на крушение воздушного шара... который, по всей видимости, врезался в линию электропередачи. В этом районе из-за падения воздушного шара нет электроэнергии. К сожалению, четыре человека погибли от ранений, полученных в результате крушения. Еще один человек доставлен в местную больницу и в настоящее время находится в критическом и нестабильном состоянии", - написала в Twitter полиция Альбукерке.
На месте происшествия находятся полиция и пожарные.
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