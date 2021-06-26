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В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов - РИА Новости, 26.06.2021

В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в субботу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:27

2021-06-26T16:27

2021-06-26T16:40

яндекс

домодедово (аэропорт)

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в субботу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 16:16 (мск) во Внуковозадержано пять рейсов, отменено семь, в Домодедово 29 рейсов задержано, семь отменено, в Шереметьево задержано восемь рейсов, а отменено пять.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)