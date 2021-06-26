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В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов - РИА Новости, 26.06.2021
В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в субботу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:27
2021-06-26T16:27
2021-06-26T16:40
яндекс
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в субботу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 16:16 (мск) во Внуковозадержано пять рейсов, отменено семь, в Домодедово 29 рейсов задержано, семь отменено, в Шереметьево задержано восемь рейсов, а отменено пять.
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РИА Новости
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яндекс, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
16:27 26.06.2021 (обновлено: 16:40 26.06.2021)
В московских аэропортах в субботу задержали или отменили более 60 рейсов