https://ria.ru/20210626/samolet-1738715903.html

В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете

В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете - РИА Новости, 26.06.2021

В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете

Самолет авиакомпании "Ямал", совершавший в субботу рейс из Екатеринбурга в Ноябрьск, столкнулся с птицей при взлете, повреждений на судне не обнаружено,... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:57

2021-06-26T10:57

2021-06-26T15:43

ноябрьск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ямал", совершавший в субботу рейс из Екатеринбурга в Ноябрьск, столкнулся с птицей при взлете, повреждений на судне не обнаружено, сообщает Уральская транспортная прокуратура."В 09:36 (07:36 мск) командир воздушного судна SU-95 авиакомпании "Ямал", выполняющего рейс LLM-249 по маршруту Екатеринбург — Ноябрьск, сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения — Ноябрьск", — говорится в сообщении.По данным ведомства, по прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений не обнаружено. На борту находилось пять членов экипажа и 37 пассажиров, из них три ребенка, пострадавших нет. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/samolet-1738551580.html

ноябрьск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ноябрьск, происшествия