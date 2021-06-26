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В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете
В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете - РИА Новости, 26.06.2021
В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете
Самолет авиакомпании "Ямал", совершавший в субботу рейс из Екатеринбурга в Ноябрьск, столкнулся с птицей при взлете, повреждений на судне не обнаружено,... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T10:57
2021-06-26T10:57
2021-06-26T15:43
ноябрьск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ямал", совершавший в субботу рейс из Екатеринбурга в Ноябрьск, столкнулся с птицей при взлете, повреждений на судне не обнаружено, сообщает Уральская транспортная прокуратура."В 09:36 (07:36 мск) командир воздушного судна SU-95 авиакомпании "Ямал", выполняющего рейс LLM-249 по маршруту Екатеринбург — Ноябрьск, сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения — Ноябрьск", — говорится в сообщении.По данным ведомства, по прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений не обнаружено. На борту находилось пять членов экипажа и 37 пассажиров, из них три ребенка, пострадавших нет. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/samolet-1738551580.html
ноябрьск
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ноябрьск, происшествия
В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей при взлете
10:57 26.06.2021 (обновлено: 15:43 26.06.2021)
Самолет авиакомпании "Ямал", совершавший рейс из Екатеринбурга, столкнулся с птицей при взлете