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В Красноярском крае трое мужчин погибли во время рыбалки
В Красноярском крае трое мужчин погибли во время рыбалки - РИА Новости, 26.06.2021
В Красноярском крае трое мужчин погибли во время рыбалки
Следователи в Норильске проводят проверку по факту гибели трех мужчин во время рыбалки на реке Норильская, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:09
2021-06-26T16:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Следователи в Норильске проводят проверку по факту гибели трех мужчин во время рыбалки на реке Норильская, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."В следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Норильская, опрокинулась лодка с тремя рыбаками, в результате трое мужчин погибли. По данному факту следственный отдел по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит процессуальную проверку", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, ночью в субботу трое мужчин 31, 32 и 37 лет отправились на рыбалку на резиновой лодке с мотором. Рано утром охранник одной из организаций в районе моста автодороги Норильск-Талнах услышал крики о помощи и заметил проплывающую перевернутую лодку и людей на воде. Он вызвал спасателей, но они обнаружили лишь три тела без признаков жизни. Следователи предполагают, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия
В Красноярском крае трое мужчин погибли во время рыбалки
16:09 26.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Трое мужчин на севере Красноярского края погибли во время рыбалки, СК проводит проверку

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Следователи в Норильске проводят проверку по факту гибели трех мужчин во время рыбалки на реке Норильская, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"В следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Норильская, опрокинулась лодка с тремя рыбаками, в результате трое мужчин погибли. По данному факту следственный отдел по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит процессуальную проверку", - говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
Вчера, 15:26
Подросток утонул в Новой Москве
По предварительным данным следствия, ночью в субботу трое мужчин 31, 32 и 37 лет отправились на рыбалку на резиновой лодке с мотором. Рано утром охранник одной из организаций в районе моста автодороги Норильск-Талнах услышал крики о помощи и заметил проплывающую перевернутую лодку и людей на воде. Он вызвал спасателей, но они обнаружили лишь три тела без признаков жизни. Следователи предполагают, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНорильскПроисшествия
 
 
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