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В Красноярском крае трое мужчин погибли во время рыбалки

В Красноярском крае трое мужчин погибли во время рыбалки - РИА Новости, 26.06.2021

В Красноярском крае трое мужчин погибли во время рыбалки

Следователи в Норильске проводят проверку по факту гибели трех мужчин во время рыбалки на реке Норильская, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:09

2021-06-26T16:09

2021-06-26T16:09

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Следователи в Норильске проводят проверку по факту гибели трех мужчин во время рыбалки на реке Норильская, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."В следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Норильская, опрокинулась лодка с тремя рыбаками, в результате трое мужчин погибли. По данному факту следственный отдел по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит процессуальную проверку", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, ночью в субботу трое мужчин 31, 32 и 37 лет отправились на рыбалку на резиновой лодке с мотором. Рано утром охранник одной из организаций в районе моста автодороги Норильск-Талнах услышал крики о помощи и заметил проплывающую перевернутую лодку и людей на воде. Он вызвал спасателей, но они обнаружили лишь три тела без признаков жизни. Следователи предполагают, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.

https://ria.ru/20210626/utoplenie-1738735826.html

россия

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия