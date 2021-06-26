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В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня

В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня - РИА Новости, 26.06.2021

В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня

Уровень воды в реках в Ялте после ливня снова поднялся, пока незначительно, осадки прекратились, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:49

2021-06-26T17:49

2021-06-26T17:52

подтопления в крыму

янина павленко

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Уровень воды в реках в Ялте после ливня снова поднялся, пока незначительно, осадки прекратились, сообщила глава администрации города Янина Павленко.В Ялте в субботу прошел сильный ливень. Выпало 19 миллиметров осадков, что привело к локальным подтоплениям в городе.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ялта во время дождя: улицы снова подтопило В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя 2021-06-26T17:49 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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