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В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня
В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня - РИА Новости, 26.06.2021
В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня
Уровень воды в реках в Ялте после ливня снова поднялся, пока незначительно, осадки прекратились, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T17:49
2021-06-26T17:52
подтопления в крыму
янина павленко
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Уровень воды в реках в Ялте после ливня снова поднялся, пока незначительно, осадки прекратились, сообщила глава администрации города Янина Павленко.В Ялте в субботу прошел сильный ливень. Выпало 19 миллиметров осадков, что привело к локальным подтоплениям в городе.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило
В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя
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видео, подтопления в крыму, янина павленко, ялта, происшествия
В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Уровень воды в реках в Ялте после ливня снова поднялся, пока незначительно, осадки прекратились, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня
17:49 26.06.2021 (обновлено: 17:52 26.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыГлава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы
Глава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Ялты

В Ялте поднялся уровень воды в реках после ливня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Уровень воды в реках в Ялте после ливня снова поднялся, пока незначительно, осадки прекратились, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В Ялте в субботу прошел сильный ливень. Выпало 19 миллиметров осадков, что привело к локальным подтоплениям в городе.

"Уровень воды в реках снова поднялся, пока незначительно, 30-50 сантиметров… Второй потоп в Ялте. К огромному счастью, не такой масштабный, как первый. "Рвануло" там, где "тонко" - то, что пострадало 18 июня… Благо - дождь закончился", - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
Подтопления в КрымуЯнина ПавленкоЯлтаПроисшествия
 
 
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