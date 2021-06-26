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Более 30 вопросов и обращений к Путину опубликовали на сайте прямой линии
Более 30 вопросов и обращений к Путину опубликовали на сайте прямой линии - РИА Новости, 26.06.2021
Более 30 вопросов и обращений к Путину опубликовали на сайте прямой линии
Более 30 вопросов и видеообращений от россиян к президенту РФ Владимиру Путину опубликованы на сайте прямой линии moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:38
2021-06-26T19:38
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
троицк
ставрополь
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 30 вопросов и видеообращений от россиян к президенту РФ Владимиру Путину опубликованы на сайте прямой линии moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).Прямая линия пройдет 30 июня и начнется в полдень по московскому времени.В частности, несколько обращений к президенту касаются вопросов охраны природы и леса. Так, житель Новосибирска жалуется на чудовищный масштаб вырубки леса в сибирском регионе и выражает опасения, что скоро от многовековой тайги ничего не останется. Один из жителей Калининградской области призывает обратить внимание на охрану природы региона, так как, по его словам, сейчас уникальнейшая природа Куршского национального парка, Филинской бухты и всего побережья в целом приносится в жертву тотальным застройкам, туристическому бизнесу и индустрии.Кроме того, сразу несколько обращений связаны с льготной ипотекой. Например, один из жителей Нижегородской области считает несправедливым предоставление льготной ипотеки только тем многодетным семьям, которые стали такими с 2018 года. Также житель Троицка в Чувашии спрашивает, можно ли ввести возможность безусловного рефинансирования ипотечных кредитов семьям с детьми по программе семейной ипотеки.Одна из жительниц Ставрополя указала на то, что процентная ставка по ипотеке была снижена в период пандемии в качестве помощи людям. Она спрашивает, возможно ли снижение ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет, ведь ситуация с ковидом не прошла бесследно и для таких семей.Жительница Брянска интересуется, почему ипотеку на единственное первое жилье не считают как расходы. По ее словам, из-за того, что соцзащита считает ипотеку как доход, семья женщины не подходит под статус малообеспеченной, хотя сумма дохода семьи - 38 тысяч рублей, из которых 16 тысяч - оплата ипотеки.Также некоторые из обращений касаются трудностей с работой у воспитывающих детей мам. Так, жительница Томска пожаловалась на лишение права на пособие детям от 3 до 7 лет из-за правила нулевого дохода. По словам томички, большинство лишилось права на пособие ввиду того, что в прошлом году мало кто работал, а многих уволили.Жительница Симферополя предложила на законодательном уровне закрепить нормы, позволяющие работодателю иметь налоговые льготы, если он принимает на работу многодетную мать, так как работодатели часто отказываются нанимать таких мам.
https://ria.ru/20210626/putin-1738741282.html
https://ria.ru/20210625/putin-1738580698.html
https://ria.ru/20210622/peskov-1738071575.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, троицк, ставрополь, общество
Более 30 вопросов и обращений к Путину опубликовали на сайте прямой линии
19:38 26.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Более 30 обращений к Путину опубликовали на сайте прямой линии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 30 вопросов и видеообращений от россиян к президенту РФ Владимиру Путину опубликованы на сайте прямой линии moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
Прямая линия пройдет 30 июня и начнется в полдень по московскому времени.
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Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным
В частности, несколько обращений к президенту касаются вопросов охраны природы и леса. Так, житель Новосибирска жалуется на чудовищный масштаб вырубки леса в сибирском регионе и выражает опасения, что скоро от многовековой тайги ничего не останется. Один из жителей Калининградской области призывает обратить внимание на охрану природы региона, так как, по его словам, сейчас уникальнейшая природа Куршского национального парка, Филинской бухты и всего побережья в целом приносится в жертву тотальным застройкам, туристическому бизнесу и индустрии.
Кроме того, сразу несколько обращений связаны с льготной ипотекой. Например, один из жителей Нижегородской области считает несправедливым предоставление льготной ипотеки только тем многодетным семьям, которые стали такими с 2018 года. Также житель Троицка в Чувашии спрашивает, можно ли ввести возможность безусловного рефинансирования ипотечных кредитов семьям с детьми по программе семейной ипотеки.
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Одна из жительниц Ставрополя указала на то, что процентная ставка по ипотеке была снижена в период пандемии в качестве помощи людям. Она спрашивает, возможно ли снижение ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет, ведь ситуация с ковидом не прошла бесследно и для таких семей.
Жительница Брянска интересуется, почему ипотеку на единственное первое жилье не считают как расходы. По ее словам, из-за того, что соцзащита считает ипотеку как доход, семья женщины не подходит под статус малообеспеченной, хотя сумма дохода семьи - 38 тысяч рублей, из которых 16 тысяч - оплата ипотеки.
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Также некоторые из обращений касаются трудностей с работой у воспитывающих детей мам. Так, жительница Томска пожаловалась на лишение права на пособие детям от 3 до 7 лет из-за правила нулевого дохода. По словам томички, большинство лишилось права на пособие ввиду того, что в прошлом году мало кто работал, а многих уволили.
Жительница Симферополя предложила на законодательном уровне закрепить нормы, позволяющие работодателю иметь налоговые льготы, если он принимает на работу многодетную мать, так как работодатели часто отказываются нанимать таких мам.
 
РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинТроицкСтавропольОбщество
 
 
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