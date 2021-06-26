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Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным
Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 26.06.2021
Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным
К прямой линии Владимира Путина поступило уже 100 675 обращений, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:36
2021-06-26T17:58
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. К прямой линии Владимира Путина поступило уже 100 675 обращений, сообщил телеканал "Россия 24".Как отмечается, главная тема — это вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно: какую вакцину выбрать, какие из них есть в поликлиниках, распределение бесплатных лекарств.Кроме того, жителей России интересует тема жилья, в частности переселение из аварийного фонда.Прямая линия начнется 30 июня в полдень по московскому времени. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы будет выбирать сам Путин, а будут ли они в форме текста, СМС, видеоматериалов или телефонного звонка, станет известно во время эфира.
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным
16:36 26.06.2021 (обновлено: 17:58 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к выпускникам школ
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к выпускникам школ - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Более ста тысяч обращений уже поступило к прямой линии президента России Владимира Путина

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. К прямой линии Владимира Путина поступило уже 100 675 обращений, сообщил телеканал "Россия 24".
Как отмечается, главная тема — это вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно: какую вакцину выбрать, какие из них есть в поликлиниках, распределение бесплатных лекарств.
Кроме того, жителей России интересует тема жилья, в частности переселение из аварийного фонда.
Прямая линия начнется 30 июня в полдень по московскому времени. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы будет выбирать сам Путин, а будут ли они в форме текста, СМС, видеоматериалов или телефонного звонка, станет известно во время эфира.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Без камер и телевидения: в Кремле рассказали о прямой линии с Путиным
 
РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
 
 
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