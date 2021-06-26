https://ria.ru/20210626/putin-1738741282.html

Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 26.06.2021

Более ста тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

К прямой линии Владимира Путина поступило уже 100 675 обращений, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:36

2021-06-26T16:36

2021-06-26T17:58

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. К прямой линии Владимира Путина поступило уже 100 675 обращений, сообщил телеканал "Россия 24".Как отмечается, главная тема — это вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно: какую вакцину выбрать, какие из них есть в поликлиниках, распределение бесплатных лекарств.Кроме того, жителей России интересует тема жилья, в частности переселение из аварийного фонда.Прямая линия начнется 30 июня в полдень по московскому времени. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы будет выбирать сам Путин, а будут ли они в форме текста, СМС, видеоматериалов или телефонного звонка, станет известно во время эфира.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/putin-1738586482.html

россия

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2021

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