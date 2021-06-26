https://ria.ru/20210626/probki-1738689683.html

Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках

Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках - РИА Новости, 26.06.2021

Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках

Как правильно вести себя в автомобильных пробках, рассказала в интервью радио Sputnik психиатр, вице-президент международного общества "Стресс под контролем"... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T04:15

2021-06-26T04:15

2021-06-26T04:15

ольга котова

россия

авто

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Как правильно вести себя в автомобильных пробках, рассказала в интервью радио Sputnik психиатр, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.Длина пробок в теплое время года на российских дорогах увеличивается за счет путешественников, отпускников и дачников. Для людей, которые возвращаются с отдыха, вынужденная задержка в пути может стать настоящим стрессом, отметила психиатр.Она посоветовала людям, которые боятся, что какая-то ситуация на дороге может вывести их из равновесия, заранее готовить себя к поездке: настроиться на эмоциональное супернапряжение и не давать себе расслабиться. Накал потом неизбежно спадет, и сил на агрессивную реакцию не останется, считает психиатр."Если ты боишься, что встанешь в пробку и там будешь злиться, матом ругаться и захочешь протаранить всех, то на это надо настроиться заранее. Чем больше ты настраиваешься на плохое, тем меньше шансов, что ты это реализуешь", — объяснила Котова.Есть также прием, который поможет спокойно пережить пробку, в которой автомобили встали намертво, сказала психиатр. Когда ты начинаешь нервничать и злиться на все, что происходит вокруг, надо воспользоваться методом "пять красных предметов", пояснила она."То есть ты должен найти какое-то количество предметов, схожих либо по цвету, либо по форме, либо по материалу. Чем сложнее это сделать, тем лучше ты отвлекаешься от происходящего. Условно говоря, нужно найти пять красных машин в пробке рядом с вами", — заключила Котова.

https://ria.ru/20210619/dorogi-1737652727.html

https://ria.ru/20210422/motor-1729389529.html

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ольга котова, россия, авто, общество