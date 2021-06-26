https://ria.ru/20210626/privivki-1738761730.html

На Урале задержали продавца поддельных медотводов от прививок

На Урале задержали продавца поддельных медотводов от прививок - РИА Новости, 26.06.2021

На Урале задержали продавца поддельных медотводов от прививок

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте поддельных медицинских справок - медотводов от вакцинации, в том числе и от коронавируса, сообщил... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T22:07

2021-06-26T22:07

2021-06-26T22:07

россия

валерий горелых

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте поддельных медицинских справок - медотводов от вакцинации, в том числе и от коронавируса, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Оперуполномоченные провели проверочную закупку, в ходе которой в "сети полиции" угодил гражданин Попов, 1990 года рождения, не работающий и не судимый житель города Лесной Свердловской области. Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, четыре справки, оформленных якобы в трех больницах Екатеринбурга. За каждую из них сыщики заплатили по одной тысяче рублей. У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по COVID-19", - сказал Горелых.По его данным, задержанный дал признательные показания и написал явку с повинной. Собранные по данному факту материалы представители управления экономической безопасности ГУ МВД области направили для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"."Клиентов, желающих избежать вакцинации, мужчина искал во всемирной паутине. Сейчас по поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова органы внутренних дел свердловского гарнизона предпринимают необходимые меры, чтобы заблокировать использовавшиеся рекламные сайты, а также установить возможных сообщников задержанного", - добавил представитель главка.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738362399.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий горелых, свердловская область, происшествия