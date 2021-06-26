https://ria.ru/20210626/pravoslavie-1738734127.html

В Госдуме рассказали, что может предотвратить раскол православия

В Госдуме рассказали, что может предотвратить раскол православия - РИА Новости, 26.06.2021

В Госдуме рассказали, что может предотвратить раскол православия

Давление на православную церковь оказывается как в странах постсоветского пространства, так и странах Балканского полуострова, предотвратить раскол... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T14:56

2021-06-26T14:56

2021-06-26T14:56

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

госдума рф

сергей гаврилов

белоруссия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Давление на православную церковь оказывается как в странах постсоветского пространства, так и странах Балканского полуострова, предотвратить раскол конфессионального мира может только консолидация христианства, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, глава Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ). Он также сообщил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой осуществлять контакт между государством, руководством страны и патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко) для отслеживания этой темы.Он добавил, что создание на Украине раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), закон об изъятии собственности у сербской православной церкви и намерение создания "Косовской церкви" – "все это разные этапы одного плана по расколу общества", проблему можно решить только объединением христиан в мире, общей борьбой с псеводорелигиозными организациями."Удержать ситуацию можно только через единство и солидарность христиан в мире. Мы всегда предупреждаем о том, что формирующиеся неканонические церкви являются политическими институтами, способствующими экстремизму. Бороться с объединениями, выдающими себя за церкви, можно, так как созданные искусственно и проповедующие агрессию, они не имеют основы для выживания", - заключил глава МАП.

https://ria.ru/20210626/avtokefaliya-1738720016.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, госдума рф, сергей гаврилов, белоруссия