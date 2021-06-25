https://ria.ru/20210625/pravoslavie-1738560782.html

Лукашенко увидел попытку "сломать православие" в Белоруссии

Лукашенко увидел попытку "сломать православие" в Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021

Лукашенко увидел попытку "сломать православие" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит в последнее время попытку "сломать православие" в стране. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:28

2021-06-25T11:28

2021-06-25T11:28

религия и мировоззрение

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит в последнее время попытку "сломать православие" в стране."В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них, - мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему, - это попытка сломать православие в Беларуси", - заявил Лукашенко. Как передает агентство Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало в пятницу во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре.

https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738163202.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире