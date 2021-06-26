Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
07:24 26.06.2021 (обновлено: 08:27 26.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Bloomberg: США и Германия обсуждают помощь Украине из-за "Северного потока — 2"
Как отмечает агентство, Вашингтон и Берлин, в том числе обсуждают возможность инвестиций, которые помогут Киеву построить собственные электростанции. Кроме того, Германия якобы заявила о готовности к проведению переговоров с Россией о продлении транзитных квот для Украины.
Согласно данным агентства, США и ФРГ надеются на "уменьшение геополитических выгод" для Москвы после окончания постройки "Северного потока — 2", а также планируют оказать содействие развитию инфраструктуры и увеличению поставок газа из Украины.
Источники также назвали другую спорную идею, якобы высказанную на консультациях. По их словам, обсуждалась возможность создания особого механизма, способного останавливать поставки газа по "Северному потоку — 2" в случае, если Россия попытается оказать давление на Украину. Однако против этой меры выступает ФРГ, а Соединенные Штаты, в свою очередь, не уверены, что такая идея технически может быть воплощена в реальность.
Помимо этого, собеседники агентства также сообщают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на следующий месяц визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.