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https://ria.ru/20210626/potok-1738705651.html
Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.06.2021
Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
США и Германия изучают вопрос укрепления энергетики Украины из-за завершающегося строительства газопровода "Северного потока — 2", сообщает Bloomberg со ссылкой РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T07:24
2021-06-26T08:27
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
ангела меркель
германия
сша
киев
украина
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. США и Германия изучают вопрос укрепления энергетики Украины из-за завершающегося строительства газопровода "Северного потока — 2", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, Вашингтон и Берлин, в том числе обсуждают возможность инвестиций, которые помогут Киеву построить собственные электростанции. Кроме того, Германия якобы заявила о готовности к проведению переговоров с Россией о продлении транзитных квот для Украины.Согласно данным агентства, США и ФРГ надеются на "уменьшение геополитических выгод" для Москвы после окончания постройки "Северного потока — 2", а также планируют оказать содействие развитию инфраструктуры и увеличению поставок газа из Украины.Источники также назвали другую спорную идею, якобы высказанную на консультациях. По их словам, обсуждалась возможность создания особого механизма, способного останавливать поставки газа по "Северному потоку — 2" в случае, если Россия попытается оказать давление на Украину. Однако против этой меры выступает ФРГ, а Соединенные Штаты, в свою очередь, не уверены, что такая идея технически может быть воплощена в реальность.Помимо этого, собеседники агентства также сообщают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на следующий месяц визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210626/kompensatsii-1738701988.html
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россия
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германия
сша
киев
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, германия, сша, киев, украина, в мире
Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
07:24 26.06.2021 (обновлено: 08:27 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Bloomberg: США и Германия обсуждают помощь Украине из-за "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. США и Германия изучают вопрос укрепления энергетики Украины из-за завершающегося строительства газопровода "Северного потока — 2", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, Вашингтон и Берлин, в том числе обсуждают возможность инвестиций, которые помогут Киеву построить собственные электростанции. Кроме того, Германия якобы заявила о готовности к проведению переговоров с Россией о продлении транзитных квот для Украины.
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Согласно данным агентства, США и ФРГ надеются на "уменьшение геополитических выгод" для Москвы после окончания постройки "Северного потока — 2", а также планируют оказать содействие развитию инфраструктуры и увеличению поставок газа из Украины.
Источники также назвали другую спорную идею, якобы высказанную на консультациях. По их словам, обсуждалась возможность создания особого механизма, способного останавливать поставки газа по "Северному потоку — 2" в случае, если Россия попытается оказать давление на Украину. Однако против этой меры выступает ФРГ, а Соединенные Штаты, в свою очередь, не уверены, что такая идея технически может быть воплощена в реальность.
Помимо этого, собеседники агентства также сообщают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на следующий месяц визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США.
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"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.
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Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАнгела МеркельГерманияСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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