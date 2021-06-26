https://ria.ru/20210626/potok-1738705651.html

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.06.2021

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"

США и Германия изучают вопрос укрепления энергетики Украины из-за завершающегося строительства газопровода "Северного потока — 2", сообщает Bloomberg со ссылкой РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T07:24

2021-06-26T07:24

2021-06-26T08:27

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

ангела меркель

германия

сша

киев

украина

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. США и Германия изучают вопрос укрепления энергетики Украины из-за завершающегося строительства газопровода "Северного потока — 2", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, Вашингтон и Берлин, в том числе обсуждают возможность инвестиций, которые помогут Киеву построить собственные электростанции. Кроме того, Германия якобы заявила о готовности к проведению переговоров с Россией о продлении транзитных квот для Украины.Согласно данным агентства, США и ФРГ надеются на "уменьшение геополитических выгод" для Москвы после окончания постройки "Северного потока — 2", а также планируют оказать содействие развитию инфраструктуры и увеличению поставок газа из Украины.Источники также назвали другую спорную идею, якобы высказанную на консультациях. По их словам, обсуждалась возможность создания особого механизма, способного останавливать поставки газа по "Северному потоку — 2" в случае, если Россия попытается оказать давление на Украину. Однако против этой меры выступает ФРГ, а Соединенные Штаты, в свою очередь, не уверены, что такая идея технически может быть воплощена в реальность.Помимо этого, собеседники агентства также сообщают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на следующий месяц визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

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https://ria.ru/20210625/potok-1738523226.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738565768.html

россия

балтийское море

германия

сша

киев

украина

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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, германия, сша, киев, украина, в мире