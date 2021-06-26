https://ria.ru/20210626/potok-1738701664.html

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.06.2021

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"

США и Германия изучают вопрос укрепления энергетики Украины в связи с завершением строительства "Северного потока — 2", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T04:49

2021-06-26T04:49

2021-06-26T06:17

россия

северный поток — 2

балтийское море

ангела меркель

москва

германия

вашингтон (город)

сша

берлин (город)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. США и Германия изучают вопрос укрепления энергетики Украины в связи с завершением строительства "Северного потока — 2", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Отмечается, что американская и немецкая стороны, в частности, обсуждают возможность инвестирования для помощи Киеву в строительстве собственных электростанций. Кроме того, по информации агентства, Берлин заявил, что готов вступить в переговоры с Москвой, чтобы продлить транзитные квоты для Украины.Утверждается, что Соединенные Штаты и Германия надеятся на "уменьшение геополитических выгод" для России после завершения строительства нового газопровода, а также планируют оказать содействие развитию инфраструктуры и наращиванию поставок голубого топлива из Украины.Собеседники агентства добавили, что другая спорная идея, высказанная на обсуждении сторон, — создание механизма, способного приостановить поставки газа по "Северному потоку — 2" в случае, если Москва попытается надавить на Киев. Однако против этой меры выступает Берлин, а Вашингтон, в свою очередь, не уверен, что эта инициатива технически может быть воплощена в реальность.Источники также сообщают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на следующий месяц визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, а также США. Последние продвигают Европу свой сжиженный природный газ.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Тем не менее проект близится к завершению — в начале июня стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и стартуют работы по заполнению ее газом.

https://ria.ru/20210617/gazoprovod-1737424460.html

https://ria.ru/20210625/potok-1738523226.html

россия

балтийское море

москва

германия

вашингтон (город)

сша

берлин (город)

литва

киев

украина

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