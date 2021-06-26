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В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за газа
В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за газа - РИА Новости, 26.06.2021
В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за газа
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T02:06
2021-06-26T02:06
россия
витольд модзелевский
северный поток — 2
балтийское море
польша
сша
варшава
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал о негативных последствиях борьбы со строительством "Северного потока — 2" для Варшавы.По его мнению, польский протест против российского проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США. Автор статьи предположил, что такую стратегию ждет фиаско.Профессор считает, в этой ситуации Запад "предал" Польшу. При этом он допускает, что введение газопровода в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Тем не менее проект близится к завершению — в начале июня стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, витольд модзелевский, северный поток — 2, балтийское море, польша, сша, варшава, в мире
В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за газа
02:06 26.06.2021
 
© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Филип Климашевский
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В совете при президенте Польши рассказали, как Москва оставила Варшаву в дураках из-за газа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал о негативных последствиях борьбы со строительством "Северного потока — 2" для Варшавы.
По его мнению, польский протест против российского проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США. Автор статьи предположил, что такую стратегию ждет фиаско.
"Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов", — заявил Модзелевский.
Профессор считает, в этой ситуации Запад "предал" Польшу. При этом он допускает, что введение газопровода в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу.
"Мы, наконец, добьемся полной и непосредственной диверсификации поставок: мы сможем купить российский газ по более низкой цене в России или по более высокой в Германии", — отметил он.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Тем не менее проект близится к завершению — в начале июня стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияВитольд МодзелевскийСеверный поток — 2Балтийское мореПольшаСШАВаршаваВ мире
 
 
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