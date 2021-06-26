https://ria.ru/20210626/polsha-1738699148.html

В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за газа

В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за газа - РИА Новости, 26.06.2021

В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за газа

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T02:06

2021-06-26T02:06

2021-06-26T02:06

россия

витольд модзелевский

северный поток — 2

балтийское море

польша

сша

варшава

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал о негативных последствиях борьбы со строительством "Северного потока — 2" для Варшавы.По его мнению, польский протест против российского проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США. Автор статьи предположил, что такую стратегию ждет фиаско.Профессор считает, в этой ситуации Запад "предал" Польшу. При этом он допускает, что введение газопровода в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Тем не менее проект близится к завершению — в начале июня стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210625/potok-1738523226.html

россия

балтийское море

польша

сша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, витольд модзелевский, северный поток — 2, балтийское море, польша, сша, варшава, в мире