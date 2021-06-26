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В Гагре поезд из Москвы столкнулся с трактором

В Гагре поезд из Москвы столкнулся с трактором - РИА Новости, 27.06.2021

В Гагре поезд из Москвы столкнулся с трактором

Скорый поезд Москва – Сухум врезался в Гагре в трактор, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна, пострадавших нет, сообщает МЧС Абхазии. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-26T20:20

2021-06-26T20:20

2021-06-27T05:56

гагра

мчс абхазии

москва

сухум

происшествия

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СУХУМ, 26 июн – РИА Новости. Скорый поезд Москва – Сухум врезался в Гагре в трактор, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна, пострадавших нет, сообщает МЧС Абхазии."В районе города Гагра скорый поезд Москва – Сухум столкнулся с трактором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.Никто из пассажиров не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. "До прибытия резервного локомотива из Адлера движение поезда остановлено. Спасатели МЧС Абхазии несут непрерывное дежурство в районе остановки поезда, организована подвозка питьевой воды", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20210530/gruzovik-1734788557.html

гагра

москва

сухум

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2021

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гагра, мчс абхазии, москва, сухум, происшествия