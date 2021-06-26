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Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в ГД
Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в ГД - РИА Новости, 26.06.2021
Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в ГД
Общефедеральный список партии "Родина" на выборах в Госдуму возглавил председатель политсилы Алексей Журавлев. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:42
2021-06-26T16:42
2021-06-26T16:42
партия родина
алексей журавлев
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политика
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общефедеральный список партии "Родина" на выборах в Госдуму возглавил председатель политсилы Алексей Журавлев.Общефедеральный и региональные списки единогласно утверждены на VII съезде партии. В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин. Также в федеральную часть списка вошли Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян.Также в ходе съезда были утверждены 60 региональных групп кандидатов на предстоящих выборах. Они также были одобрены единогласно.
https://ria.ru/20210626/vybory-1738736568.html
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партия родина, алексей журавлев , госдума рф, политика
Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в ГД
Алексей Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в Госдуму