https://ria.ru/20210626/partiya-1738742116.html

Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в ГД

Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в ГД - РИА Новости, 26.06.2021

Журавлев возглавил общефедеральный список партии "Родина" на выборах в ГД

Общефедеральный список партии "Родина" на выборах в Госдуму возглавил председатель политсилы Алексей Журавлев. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:42

2021-06-26T16:42

2021-06-26T16:42

партия родина

алексей журавлев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Общефедеральный список партии "Родина" на выборах в Госдуму возглавил председатель политсилы Алексей Журавлев.Общефедеральный и региональные списки единогласно утверждены на VII съезде партии. В общефедеральную часть списка вошли десять кандидатов. Возглавил список председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, в первую пятерку также вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин. Также в федеральную часть списка вошли Михаил Хазин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко, Алексей Рылеев и Карен Григорян.Также в ходе съезда были утверждены 60 региональных групп кандидатов на предстоящих выборах. Они также были одобрены единогласно.

https://ria.ru/20210626/vybory-1738736568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия родина, алексей журавлев , госдума рф, политика