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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/pandemiya-1738720783.html
Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун
Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун
Остановить распространение COVID-19 могут либо быстрая масштабная вакцинация, либо локдаун, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:47
2021-06-26T15:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
общество
москва
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Остановить распространение COVID-19 могут либо быстрая масштабная вакцинация, либо локдаун, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве", — отметил он.При этом мэр напомнил о необходимости соблюдать масочный режим даже после прививки.По его словам, если бы не появление нового штамма, столица бы уже окончательно вышла из пандемии."Мы победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум пять процентов. И если бы не было новой мутации, &lt;...&gt; никаких проблем бы не было и заболеваемость ушла бы в ноль", — сказал он. Собянин также объяснил, что решение об использовании QR-кодов вместо бумажных сертификатов приняли для того, чтобы избежать использования поддельных документов."Если вы пошли в ресторан или в кафе, то, наверное, у вас все-таки есть телефон. У 99 процентов точно есть, у некоторых москвичей даже не по одному. Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают", — заявил он.Мэр столицы также поделился своим опытом ревакцинации и рассказал, как себя чувствует после прививки."Прекрасно. Небольшое недомогание было чуть-чуть. Но зато теперь антитела просто зашкаливают", — сказал он.Ранее Собянин сообщил, что из-за сложной ситуации с COVID-19 с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
https://ria.ru/20210625/gospitalizatsiya-1738650246.html
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коронавирус в россии, сергей собянин, общество, москва

Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун

11:47 26.06.2021 (обновлено: 15:06 26.06.2021)
 
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Женщина в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Остановить распространение COVID-19 могут либо быстрая масштабная вакцинация, либо локдаун, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве", — отметил он.
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При этом мэр напомнил о необходимости соблюдать масочный режим даже после прививки.
По его словам, если бы не появление нового штамма, столица бы уже окончательно вышла из пандемии.
"Мы победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум пять процентов. И если бы не было новой мутации, <...> никаких проблем бы не было и заболеваемость ушла бы в ноль", — сказал он.
Собянин также объяснил, что решение об использовании QR-кодов вместо бумажных сертификатов приняли для того, чтобы избежать использования поддельных документов.
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"Если вы пошли в ресторан или в кафе, то, наверное, у вас все-таки есть телефон. У 99 процентов точно есть, у некоторых москвичей даже не по одному. Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают", — заявил он.
Мэр столицы также поделился своим опытом ревакцинации и рассказал, как себя чувствует после прививки.
"Прекрасно. Небольшое недомогание было чуть-чуть. Но зато теперь антитела просто зашкаливают", — сказал он.
Ранее Собянин сообщил, что из-за сложной ситуации с COVID-19 с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинОбществоМосква
 
 
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