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Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии

Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии - РИА Новости, 26.06.2021

Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии

Вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту был обстрелян неизвестными, глава государства не пострадал, сообщает телеканал Noticias Caracol. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T01:24

2021-06-26T01:24

2021-06-26T01:50

иван дуке

колумбия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту был обстрелян неизвестными, глава государства не пострадал, сообщает телеканал Noticias Caracol.В вертолете с президентом находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр Кукуты.Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что его вертолет подвергся нападению."Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - сказал Дуке в обращении, которое транслировала пресс-служба президента.

https://ria.ru/20210620/belgiya-1737796085.html

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иван дуке, колумбия, в мире