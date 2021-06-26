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Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии
Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии - РИА Новости, 26.06.2021
Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии
Вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту был обстрелян неизвестными, глава государства не пострадал, сообщает телеканал Noticias Caracol. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T01:24
2021-06-26T01:24
2021-06-26T01:50
иван дуке
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту был обстрелян неизвестными, глава государства не пострадал, сообщает телеканал Noticias Caracol.В вертолете с президентом находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр Кукуты.Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что его вертолет подвергся нападению."Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - сказал Дуке в обращении, которое транслировала пресс-служба президента.
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иван дуке, колумбия, в мире
Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии
01:24 26.06.2021 (обновлено: 01:50 26.06.2021)
Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии, глава государства не пострадал
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости.
Вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту был обстрелян неизвестными, глава государства не пострадал, сообщает телеканал Noticias Caracol
.
"Вертолет, в котором перемещался президент Иван Дуке, стал целью атаки, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. В вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов, благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию", - отмечает телеканал.
В вертолете с президентом находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр Кукуты.
Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.
Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что его вертолет подвергся нападению.
"Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - сказал Дуке в обращении, которое транслировала пресс-служба президента.