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Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе

Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе - РИА Новости, 26.06.2021

Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе

Человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса, ПЦР-тест - это не защита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:15

2021-06-26T12:15

2021-06-26T12:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса, ПЦР-тест - это не защита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищён", — заявил Собянин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-26T12:15 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество