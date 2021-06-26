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Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе
Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе
Человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса, ПЦР-тест - это не защита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:15
2021-06-26T12:15
2021-06-26T12:15
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса, ПЦР-тест - это не защита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищён", — заявил Собянин.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин рассказал, кому в пандемию можно ходить в рестораны и кафе
Собяин заявил, что человеку в кафе нужно появляться, когда есть надежная защита от коронавируса