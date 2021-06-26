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СМИ: при нападениях на деревни в Нигере погибли не менее 19 человек
СМИ: при нападениях на деревни в Нигере погибли не менее 19 человек - РИА Новости, 26.06.2021
СМИ: при нападениях на деревни в Нигере погибли не менее 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли, еще двое были ранены в результате нападений вооруженных лиц на несколько деревень на западе Нигера, сообщает местный портал... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T03:38
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нигер
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в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще двое были ранены в результате нападений вооруженных лиц на несколько деревень на западе Нигера, сообщает местный портал ActuNiger.Как сообщается, нападения произошли в четверг в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали. Нападавшие прибыли на мотоциклах, они атаковали по крайней мере три деревни, убили 19 человек, а также разграбили магазины и увезли имущество местных жителей.
https://ria.ru/20210626/meksika-1738700502.html
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нигер, мали, в мире
СМИ: при нападениях на деревни в Нигере погибли не менее 19 человек
03:38 26.06.2021 (обновлено: 03:39 26.06.2021)
 
© Thomson Reuters 2017Солдаты армии Нигера
Солдаты армии Нигера - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Thomson Reuters 2017

СМИ: на западе Нигера не менее 19 человек погибли в ходе нападений вооруженных лиц на деревни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще двое были ранены в результате нападений вооруженных лиц на несколько деревень на западе Нигера, сообщает местный портал ActuNiger.
Как сообщается, нападения произошли в четверг в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали. Нападавшие прибыли на мотоциклах, они атаковали по крайней мере три деревни, убили 19 человек, а также разграбили магазины и увезли имущество местных жителей.
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