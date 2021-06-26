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Аксенов раскритиковал темпы уборки Керчи после наводнения

Аксенов раскритиковал темпы уборки Керчи после наводнения - РИА Новости, 26.06.2021

Аксенов раскритиковал темпы уборки Керчи после наводнения

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недостаточным темпы уборки Керчи от последствий наводнения. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:20

2021-06-26T15:20

2021-06-26T15:20

подтопление на востоке крыма

россия

сергей аксенов (политик)

керчь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недостаточным темпы уборки Керчи от последствий наводнения."В связи с недостаточным темпом уборки города-героя Керчи от мусора, в частности, центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Константиновича Кабанова для координации работы и решения возникших проблем", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".При этом Аксенов подчеркнул, что в понедельник лично приедет проинспектировать Керчь.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, это привело к подтоплению город Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, из-за чего из берегов вышли реки, были подтоплены улицы и дома. Кроме того, стихия затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики.

россия

керчь

республика крым

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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя 2021-06-26T15:20 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, сергей аксенов (политик), керчь, республика крым, происшествия