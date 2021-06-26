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В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
В Приморье обрушилась часть автомобильного моста - РИА Новости, 26.06.2021
В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T08:18
2021-06-26T08:18
2021-06-26T08:27
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа (УГО)."Сегодня днём, 26 июня, произошло обрушение части моста между Кугуками и Борисовкой. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено. Транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется через села Утесное и Линевичи", - сообщил представитель муниципалитета.Он добавил, что пострадавших нет, причина выясняется, в данный момент специалисты обследуют конструкции моста, "по результатам экспертизы будет принято решение, подлежит ли мост реконструкции".
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приморский край, происшествия
В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:18 26.06.2021 (обновлено: 08:27 26.06.2021)
В Приморье обрушилась часть автомобильного моста между селами Борисовка и Кугуки
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа (УГО).
"Сегодня днём, 26 июня, произошло обрушение части моста между Кугуками и Борисовкой. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено. Транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется через села Утесное и Линевичи", - сообщил представитель муниципалитета.
Он добавил, что пострадавших нет, причина выясняется, в данный момент специалисты обследуют конструкции моста, "по результатам экспертизы будет принято решение, подлежит ли мост реконструкции".