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В Приморье обрушилась часть автомобильного моста

В Приморье обрушилась часть автомобильного моста - РИА Новости, 26.06.2021

В Приморье обрушилась часть автомобильного моста

Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:18

2021-06-26T08:18

2021-06-26T08:27

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа (УГО)."Сегодня днём, 26 июня, произошло обрушение части моста между Кугуками и Борисовкой. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено. Транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется через села Утесное и Линевичи", - сообщил представитель муниципалитета.Он добавил, что пострадавших нет, причина выясняется, в данный момент специалисты обследуют конструкции моста, "по результатам экспертизы будет принято решение, подлежит ли мост реконструкции".

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия