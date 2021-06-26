https://ria.ru/20210626/moskva-1738754275.html

Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером

Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером - РИА Новости, 27.06.2021

Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером

Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-26T19:58

2021-06-26T19:58

2021-06-27T01:56

погода

москва

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили вдали от деревьев, а будучи за рулем — значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", — отмечается в документе.

https://ria.ru/20210625/voda-1738527126.html

москва

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погода, москва, общество