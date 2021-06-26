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Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером
Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером - РИА Новости, 27.06.2021
Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером
Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2021
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили вдали от деревьев, а будучи за рулем — значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", — отмечается в документе.
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погода, москва, общество
Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером
19:58 26.06.2021 (обновлено: 01:56 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевочки перебегают через дорогу во время сильного дождя в Москве
Девочки перебегают через дорогу во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа, с сохранением до 23 часов 26 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", — сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили вдали от деревьев, а будучи за рулем — значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", — отмечается в документе.
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