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Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером
Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером - РИА Новости, 27.06.2021
Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером
Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-26T19:58
2021-06-26T19:58
2021-06-27T01:56
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили вдали от деревьев, а будучи за рулем — значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", — отмечается в документе.
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Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером
19:58 26.06.2021 (обновлено: 01:56 27.06.2021)
Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре вечером
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре вечером в субботу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа, с сохранением до 23 часов 26 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", — сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили вдали от деревьев, а будучи за рулем — значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", — отмечается в документе.