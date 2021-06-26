https://ria.ru/20210626/moskva-1738732060.html
В Москве женщина порезала 12-летнюю дочь
В Москве женщина порезала 12-летнюю дочь - РИА Новости, 26.06.2021
В Москве женщина порезала 12-летнюю дочь
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм матерью 12-летней дочке, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:29
2021-06-26T14:29
2021-06-26T14:29
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм матерью 12-летней дочке, сообщает пресс-служба ведомства."Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 12-летней девочке в центре столицы", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 25 июня в ходе конфликта мать порезала левое предплечье своей дочери 2008 года рождения.В ходе проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребенка, добавляется в сообщении.
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россия, москва, происшествия
В Москве женщина порезала 12-летнюю дочь
Прокуратура Москвы начала проверку после того, как женщина порезала 12-летнюю дочь
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку в связи с причинением травм матерью 12-летней дочке, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 12-летней девочке в центре столицы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 25 июня в ходе конфликта мать порезала левое предплечье своей дочери 2008 года рождения.
В ходе проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребенка, добавляется в сообщении.