https://ria.ru/20210626/molniya-1738636268.html

"Прошлась по телу, как циркулярная пила". Кто выживет после удара молнии

"Прошлась по телу, как циркулярная пила". Как выжить после удара молнии

"Прошлась по телу, как циркулярная пила". Кто выживет после удара молнии

У одних остаются едва заметные шрамы, другие превращаются в инвалидов. РИА Новости пообщалось с теми, кто выжил после удара молнии. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:04

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. У одних остаются едва заметные шрамы, другие превращаются в инвалидов. РИА Новости пообщалось с теми, кто выжил после удара молнии. "Сердце то замирало, то разгонялось"Первого июня 2019-го бригада, в которой работал Николай Тюкин, монтировала барьерное ограждение на трассе М-5 под Пензой. Погода с утра была плохая — небо затянули грозовые тучи. Сам он момента удара молнией не помнит: в себя пришел только в больнице. О том, что случилось, позже рассказали коллеги. Боли не было — ни сразу после удара, ни в больнице. "Были перебои с сердцем. Оно то замирало, то разгонялось с бешеной силой. Но врачи объяснили, что это в порядке вещей". Его рабочая форма превратилась в лохмотья. Единственное, что уцелело, — кроссовки и трусы PUMA. Теперь Николай покупает обувь только этой марки. "Что меня спасло? Мне кажется, цепочка с крестиком. Она взяла на себя весь разряд, даже расплавилась", — предполагает собеседник. Как лечить такие травмы, в пензенской больнице знали только в теории. Врач признался, что за тридцать лет впервые увидел выжившего после удара молнии. Впрочем, особой терапии и не требовалось. Ни МРТ головы, ни рентген, ни кардиограмма отклонений не выявили. Единственное — ухудшился слух из-за повреждения барабанной перепонки. «Понимаю, что мне крупно повезло. Спустя два месяца молния убила моего коллегу из Саратовской области. Тоже работал в грозу", — говорит Тюкин. Второй день рождения он не отмечает и при первых раскатах грома не паникует. Но жизнь все же решил немного изменить. Выучился на машиниста катка: "Теперь во время грозы сижу в кабине и ничего не боюсь"."На животе остался белый, едва различимый след"Вратаря футбольного клуба "Знамя труда" Ивана Заборовского молния настигла на тренировке. Это зафиксировала камера на стадионе. Иван разбежался для удара по мячу. Вспышка, черный дым — спортсмена отбросило на несколько метров. "Я потерял сознание. Ко мне сразу кинулся тренер, сделал непрямой массаж сердца, искусственное дыхание", — рассказывает Иван. Он уверен: выжил именно благодаря тренеру. В больнице голкипера ввели в медикаментозную кому. Пришел в сознание через четыре дня. Ничего не помнил. Заборовский по-прежнему играет в той же команде. Через три недели после инцидента даже подписал первый профессиональный контракт. Изорванную в клочья форму, в которой он тренировался в тот день, в больнице выбросили. А бутсы почему-то оставили. "У них оторвало подошву. Но я их все равно храню", — признается футболист. Еще одно напоминание — белый, едва различимый след от живота к стопе.Травмы от молнии на стадионах — не такая уж редкость. Двадцать третьего сентября 2020-го в швейцарском кантоне Санкт-Галлен в больницы доставили 14 подростков из двух футбольных команд. Разряд попал в фонарный столб, когда они тренировались, перешел в землю и распространился по полю. "Все хорошо, а через сутки-двое — клиническая смерть"Ежегодно от молний погибает несколько тысяч человек. Статистики по выжившим нет, но такое случается нечасто. Впрочем, закономерность есть. Например, по словам собеседника, шансов выжить больше, если разряд проходит по правой стороне тела. "Если слева, то поражается сердце, обычно это летально". Возможны ожоги и судороги. Удар молнии способен привести к параличу, глухоте и немоте. А еще есть так называемый синдром благополучия. "Сразу после удара у человека все хорошо, а через сутки-двое — клиническая смерть, — говорит Емельянов. — Поэтому всех пациентов независимо от состояния госпитализируют в реанимацию". "Внутренности торчали наружу"Житель Чечни Салауди Ахматов выжил при попадании в него мощной шаровой молнии, но остался инвалидом. Третьего июня 2020-го он гостил у родственников в Ингушетии. В ту ночь был сильнейший ураган — с домов срывало крыши. На звук разбившегося стекла прибежала жена. Она увидела, как муж прижимает рукой рану на левом боку. "Молния прошлась по телу, как циркулярная пила: срезала бок. Внутренности торчали наружу", — говорит он. В этот рассказ трудно поверить, но его подтверждают врачи Республиканской клинической больницы Магаса, куда в ту ночь доставили пострадавшего. Скорую пришлось ждать час — из-за урагана машина не могла подъехать. Все это время Ахматов зажимал бок, пытаясь остановить кровь. Семь дней он провел в реанимации. Ему удалили селезенку, половину легкого, часть желудка и девять ребер. Причем во время операции в больнице отключили электричество. Хирурги подсвечивали себе фонариками мобильных телефонов. Теперь грохот грома вызывает у него панику.«Стараюсь не выходить перед грозой на улицу. В этом месяце, как назло, грозы чуть ли не каждый день", — жалуется Салауди."Крест мог притянуть молнию"Почти все пострадавшие, у кого на шее была цепочка или крест, считают, что именно это их спасло, взяв заряд на себя. Но ведущий научный сотрудник Московского государственного университета Владимир Бычков объясняет: металлический предмет, наоборот, мог притянуть молнию. Также своего рода антенной способен выступать открытый зонтик, в особенности на равнинной местности. В такой ситуации лучше намокнуть, но остаться в живых. Ученый напоминает, что в грозу нельзя купаться, а также прятаться под высокими деревьям — именно в них бьют молнии.

https://ria.ru/20210507/lunatiki-1730783780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Молния ударяет во вратаря клуба "Знамя Труда" Ивана Заборовского На этом видео молния ударяет во вратаря клуба "Знамя Труда" Ивана Заборовского. 2021-06-26T08:00 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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