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В Москве отпустили часть задержанных на митинге
В Москве отпустили часть задержанных на митинге - РИА Новости, 26.06.2021
В Москве отпустили часть задержанных на митинге
Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек,... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T23:49
2021-06-26T23:49
2021-06-26T23:49
россия
татьяна потяева
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина задержали центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции."Часть задержанных отпустили",- сообщил Попов.Он уточнил, что всего было задержано восемь человек. Среди них: депутат Зубрилин, один из руководителей общественного движения "Родители Москвы" Алексей Плохов, член совета "Общероссийского офицерского собрания" Игорь Окунев, писатель Игорь Шнуренко, координатор "Левого фронта" Андрей Селезнёв.Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в свою очередь сообщила РИА Новости, что разберется в ситуации с задержаниями на встрече противников вакцинации в субботу в Москве."В наш адрес поступило обращение, мы связались с руководством МВД, нам сказали, что с каждым побеседуют и дальше будут приняты соответствующие действия в зависимости от того, как прошла беседа. В любом случае в понедельник мы будем делать запрос по данному вопросу. Важно понимать, что эта акция стихийная была во время пандемии, но мы сделаем запрос, разберемся в ситуации. В любом случае вопрос у нас на контроле", - сказала Потяева.
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россия, татьяна потяева, москва, происшествия
В Москве отпустили часть задержанных на митинге
В Москве отпустили часть задержанных на митинге против обязательной вакцинации
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина задержали центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции.
"Часть задержанных отпустили",- сообщил Попов.
Он уточнил, что всего было задержано восемь человек. Среди них: депутат Зубрилин, один из руководителей общественного движения "Родители Москвы" Алексей Плохов, член совета "Общероссийского офицерского собрания" Игорь Окунев, писатель Игорь Шнуренко, координатор "Левого фронта" Андрей Селезнёв.
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева
в свою очередь сообщила РИА Новости, что разберется в ситуации с задержаниями на встрече противников вакцинации в субботу в Москве
.
"В наш адрес поступило обращение, мы связались с руководством МВД, нам сказали, что с каждым побеседуют и дальше будут приняты соответствующие действия в зависимости от того, как прошла беседа. В любом случае в понедельник мы будем делать запрос по данному вопросу. Важно понимать, что эта акция стихийная была во время пандемии, но мы сделаем запрос, разберемся в ситуации. В любом случае вопрос у нас на контроле", - сказала Потяева.