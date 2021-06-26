Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/miting-1738766574.html
В Москве отпустили часть задержанных на митинге
В Москве отпустили часть задержанных на митинге - РИА Новости, 26.06.2021
В Москве отпустили часть задержанных на митинге
Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек,... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T23:49
2021-06-26T23:49
россия
татьяна потяева
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина задержали центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции."Часть задержанных отпустили",- сообщил Попов.Он уточнил, что всего было задержано восемь человек. Среди них: депутат Зубрилин, один из руководителей общественного движения "Родители Москвы" Алексей Плохов, член совета "Общероссийского офицерского собрания" Игорь Окунев, писатель Игорь Шнуренко, координатор "Левого фронта" Андрей Селезнёв.Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в свою очередь сообщила РИА Новости, что разберется в ситуации с задержаниями на встрече противников вакцинации в субботу в Москве."В наш адрес поступило обращение, мы связались с руководством МВД, нам сказали, что с каждым побеседуют и дальше будут приняты соответствующие действия в зависимости от того, как прошла беседа. В любом случае в понедельник мы будем делать запрос по данному вопросу. Важно понимать, что эта акция стихийная была во время пандемии, но мы сделаем запрос, разберемся в ситуации. В любом случае вопрос у нас на контроле", - сказала Потяева.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна потяева, москва, происшествия
В Москве отпустили часть задержанных на митинге
23:49 26.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

В Москве отпустили часть задержанных на митинге против обязательной вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина задержали центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Попов сообщил, что Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции.
"Часть задержанных отпустили",- сообщил Попов.
Он уточнил, что всего было задержано восемь человек. Среди них: депутат Зубрилин, один из руководителей общественного движения "Родители Москвы" Алексей Плохов, член совета "Общероссийского офицерского собрания" Игорь Окунев, писатель Игорь Шнуренко, координатор "Левого фронта" Андрей Селезнёв.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в свою очередь сообщила РИА Новости, что разберется в ситуации с задержаниями на встрече противников вакцинации в субботу в Москве.
"В наш адрес поступило обращение, мы связались с руководством МВД, нам сказали, что с каждым побеседуют и дальше будут приняты соответствующие действия в зависимости от того, как прошла беседа. В любом случае в понедельник мы будем делать запрос по данному вопросу. Важно понимать, что эта акция стихийная была во время пандемии, но мы сделаем запрос, разберемся в ситуации. В любом случае вопрос у нас на контроле", - сказала Потяева.
 
РоссияТатьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния