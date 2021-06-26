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ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле окраин Донецка

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 26.06.2021

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле окраин Донецка

Украинские силовики утром в субботу выпустили по северной окраине Донецка 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:42

2021-06-26T08:42

2021-06-26T08:42

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики утром в субботу выпустили по северной окраине Донецка 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева – ред.) – Вольво- центр, выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210624/donbass-1738510494.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, безопасность, в мире