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Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров
Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров - РИА Новости, 26.06.2021
Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров
Компания Microsoft сообщила о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T03:34
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в основном в США и Великобритании, а также взломе устройства службы поддержки клиентов Microsoft.В мае Microsoft уже обвиняла хакеров из Nobelium в атаке на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира. В компании хакеров из Nobelium связывают с Россией и считают, что эта группа стояла за взломом компании SolarWinds в 2020 году.Как отмечает Microsoft, целью действий хакеров стали определенные пользователи, в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%), а также в меньшей степени неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах."Центр разведки угроз безопасности Microsoft отслеживает новую активность от злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается, но мы заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей", - говорится в заявлении компании.Сообщается также, что хакерам удалось установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, и получить доступ к некоторой информации, которая была использована для более широкой активности.Однако отмечается, что большая часть действий хакеров были безуспешными. На данный момент известно только о трех учреждениях, к аккаунтам которых хакерам удалось получить какой-либо доступ, с этими организациями связываются сотрудники компании.Microsoft призывает пользователей предпринять меры по обеспечению защиты своих данных.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.
https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html
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россия, фбр, вашингтон, microsoft corporation, москва, сша, в мире
Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров
03:34 26.06.2021 (обновлено: 03:40 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Компания Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров Nobelium

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в основном в США и Великобритании, а также взломе устройства службы поддержки клиентов Microsoft.
В мае Microsoft уже обвиняла хакеров из Nobelium в атаке на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира. В компании хакеров из Nobelium связывают с Россией и считают, что эта группа стояла за взломом компании SolarWinds в 2020 году.
Как отмечает Microsoft, целью действий хакеров стали определенные пользователи, в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%), а также в меньшей степени неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах.
"Центр разведки угроз безопасности Microsoft отслеживает новую активность от злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается, но мы заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей", - говорится в заявлении компании.
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Сообщается также, что хакерам удалось установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, и получить доступ к некоторой информации, которая была использована для более широкой активности.
Однако отмечается, что большая часть действий хакеров были безуспешными. На данный момент известно только о трех учреждениях, к аккаунтам которых хакерам удалось получить какой-либо доступ, с этими организациями связываются сотрудники компании.
Microsoft призывает пользователей предпринять меры по обеспечению защиты своих данных.
В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.
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