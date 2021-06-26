https://ria.ru/20210626/microsoft-1738700873.html

Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров

Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров - РИА Новости, 26.06.2021

Microsoft сообщила о новой активности "российских" хакеров

Компания Microsoft сообщила о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T03:34

2021-06-26T03:34

2021-06-26T03:40

россия

фбр

вашингтон

microsoft corporation

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_58edd1b1bf02b469e80d8d1e2aa62b5d.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в основном в США и Великобритании, а также взломе устройства службы поддержки клиентов Microsoft.В мае Microsoft уже обвиняла хакеров из Nobelium в атаке на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира. В компании хакеров из Nobelium связывают с Россией и считают, что эта группа стояла за взломом компании SolarWinds в 2020 году.Как отмечает Microsoft, целью действий хакеров стали определенные пользователи, в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%), а также в меньшей степени неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах."Центр разведки угроз безопасности Microsoft отслеживает новую активность от злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается, но мы заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей", - говорится в заявлении компании.Сообщается также, что хакерам удалось установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, и получить доступ к некоторой информации, которая была использована для более широкой активности.Однако отмечается, что большая часть действий хакеров были безуспешными. На данный момент известно только о трех учреждениях, к аккаунтам которых хакерам удалось получить какой-либо доступ, с этими организациями связываются сотрудники компании.Microsoft призывает пользователей предпринять меры по обеспечению защиты своих данных.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.

https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html

https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598700220.html

россия

вашингтон

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, вашингтон, microsoft corporation, москва, сша, в мире