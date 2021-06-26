https://ria.ru/20210626/merkel-1738696980.html

Меркель заявила, что Евросоюз будет искать форматы диалога с Россией

Меркель заявила, что Евросоюз будет искать форматы диалога с Россией - РИА Новости, 26.06.2021

Меркель заявила, что Евросоюз будет искать форматы диалога с Россией

Страны Евросоюза продолжать обсуждать возможные форматы и условия проведения переговоров с Россией на высшем уровне, заявила канцер Германии Ангела Меркель. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T01:03

2021-06-26T01:03

2021-06-26T04:24

россия

евросоюз

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза продолжать обсуждать возможные форматы и условия проведения переговоров с Россией на высшем уровне, заявила канцер Германии Ангела Меркель.Канцлер подчеркнула, что такого формата переговоры с российским лидером она не воспринимает "как поощрение или не поощрение". Меркель напомнила, что даже во времена холодной войны каналы диалога оставались открытыми.Ранее, как передавал Блумберг, канцлер Германии заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. По словам Меркель, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости. Агентство также сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.До этого газета Financial Times написала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.

https://ria.ru/20210625/merkel-1738525190.html

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россия, евросоюз, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире