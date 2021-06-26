https://ria.ru/20210626/meksika-1738700502.html

СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями

СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями - РИА Новости, 26.06.2021

СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями

По меньшей мере 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями в мексиканском штате Сакатекас, сообщает газета Jornada со ссылкой на правительственные... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T03:11

2021-06-26T03:11

2021-06-26T03:11

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сакатекас

мексика

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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями в мексиканском штате Сакатекас, сообщает газета Jornada со ссылкой на правительственные источники.По данным издания, вооруженные лица, предположительно члены картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) и картеля "Синалоа", напали друг на друга в населенном пункте Сан-Хуан-Капистрано. Столкновение началось в четверг во второй половине дня и закончилось рано утром в пятницу. На место происшествия прибыли военнослужащие мексиканской армии и сотрудники генпрокуратуры штата. Помимо тел были обнаружены два сожженных пикапа.CJNG ("Новое поколение Халиско") - вооруженная организация, которая создавалась как боевое крыло картеля "Синалоа" для борьбы за рынок наркотрафика и характеризуется крайней степенью жестокости. Лидер организации Немесио Осегера-Сервантес по кличке "Эль Менчо" в марте 2020 года возглавил список наиболее разыскиваемых преступников американского управления по борьбе с наркотиками DEA, за помощь в его поимке обещают 10 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210518/meksika-1732747347.html

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мехико, сакатекас, мексика, в мире