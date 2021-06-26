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СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями
СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями - РИА Новости, 26.06.2021
СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями
По меньшей мере 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями в мексиканском штате Сакатекас, сообщает газета Jornada со ссылкой на правительственные... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T03:11
2021-06-26T03:11
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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями в мексиканском штате Сакатекас, сообщает газета Jornada со ссылкой на правительственные источники.По данным издания, вооруженные лица, предположительно члены картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) и картеля "Синалоа", напали друг на друга в населенном пункте Сан-Хуан-Капистрано. Столкновение началось в четверг во второй половине дня и закончилось рано утром в пятницу. На место происшествия прибыли военнослужащие мексиканской армии и сотрудники генпрокуратуры штата. Помимо тел были обнаружены два сожженных пикапа.CJNG ("Новое поколение Халиско") - вооруженная организация, которая создавалась как боевое крыло картеля "Синалоа" для борьбы за рынок наркотрафика и характеризуется крайней степенью жестокости. Лидер организации Немесио Осегера-Сервантес по кличке "Эль Менчо" в марте 2020 года возглавил список наиболее разыскиваемых преступников американского управления по борьбе с наркотиками DEA, за помощь в его поимке обещают 10 миллионов долларов.
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мехико, сакатекас, мексика, в мире
СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями
03:11 26.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики. Архив
Полиция Мексики. Архив - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

Jornada: в Мексике не менее 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями в мексиканском штате Сакатекас, сообщает газета Jornada со ссылкой на правительственные источники.
По данным издания, вооруженные лица, предположительно члены картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) и картеля "Синалоа", напали друг на друга в населенном пункте Сан-Хуан-Капистрано. Столкновение началось в четверг во второй половине дня и закончилось рано утром в пятницу. На место происшествия прибыли военнослужащие мексиканской армии и сотрудники генпрокуратуры штата. Помимо тел были обнаружены два сожженных пикапа.
CJNG ("Новое поколение Халиско") - вооруженная организация, которая создавалась как боевое крыло картеля "Синалоа" для борьбы за рынок наркотрафика и характеризуется крайней степенью жестокости. Лидер организации Немесио Осегера-Сервантес по кличке "Эль Менчо" в марте 2020 года возглавил список наиболее разыскиваемых преступников американского управления по борьбе с наркотиками DEA, за помощь в его поимке обещают 10 миллионов долларов.
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