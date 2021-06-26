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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210626/mecheti-1738721233.html
В муфтияте не исключили введение QR-кодов в мечетях Москвы
В муфтияте не исключили введение QR-кодов в мечетях Москвы - РИА Новости, 26.06.2021
В муфтияте не исключили введение QR-кодов в мечетях Москвы
Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ может подготовить специальное богословское заключение об использовании QR-кодов верующими, но... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:53
2021-06-26T11:53
религия и мировоззрение
светлана стригункова
коронавирус в россии
здоровье - общество
русская православная церковь
сергей собянин
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ может подготовить специальное богословское заключение об использовании QR-кодов верующими, но в настоящее время прихожане не опасаются того, что они будут введены для доступа в мечети. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах. Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код."На данный момент мы не чувствуем от прихожан опасения по поводу введения QR-кодов для посещения мечетей. Мы с этим вопросом еще не сталкивались, распоряжений и рекомендаций от правительства тоже не получали. Но мы пониманием, что ситуация, связанная с коронавирусом, в столице ухудшается. Возможно, будут введены дополнительные ограничения… возможно, подготовим (богословское заключение)", - сказал муфтий.Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам.Подобный контроль, отметил Аляутдинов, для верующих является лишь напоминанием, что все, что с ними происходит, фиксируется Всевышним.В Коране, напомнил богослов, сказано: "Неужели они считают, что, воистину, Мы говорит Господь миров] не слышим их секреты и тайные беседы?! Нет же [слышим абсолютно все и даже очень хорошо]. А [в добавок к этому] посланцы Наши [ангелы-писари, закрепленные за каждым из людей], находясь рядом с ними, все фиксируют" (43:80).Во всем происходящем, заключил он, важно уметь увидеть мудрость и милость Создателя. "Настанет день, когда каждый из нас будет держать отчет за свои слова и поступки. Мы порой настолько переживаем за мирское, что напрочь забываем о вечных ценностях. Или же переживаем за свое положение перед людьми, но совершенно не беспокоимся о том, в каком положении предстанем перед Всевышним Аллахом", - сказал Аляутдинов.
https://ria.ru/20210624/kod-1738484791.html
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светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество, русская православная церковь, сергей собянин, ильдар аляутдинов

В муфтияте не исключили введение QR-кодов в мечетях Москвы

11:53 26.06.2021
 
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ может подготовить специальное богословское заключение об использовании QR-кодов верующими, но в настоящее время прихожане не опасаются того, что они будут введены для доступа в мечети. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах. Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код.
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"На данный момент мы не чувствуем от прихожан опасения по поводу введения QR-кодов для посещения мечетей. Мы с этим вопросом еще не сталкивались, распоряжений и рекомендаций от правительства тоже не получали. Но мы пониманием, что ситуация, связанная с коронавирусом, в столице ухудшается. Возможно, будут введены дополнительные ограничения… возможно, подготовим (богословское заключение)", - сказал муфтий.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам.
Подобный контроль, отметил Аляутдинов, для верующих является лишь напоминанием, что все, что с ними происходит, фиксируется Всевышним.
В Коране, напомнил богослов, сказано: "Неужели они считают, что, воистину, Мы говорит Господь миров] не слышим их секреты и тайные беседы?! Нет же [слышим абсолютно все и даже очень хорошо]. А [в добавок к этому] посланцы Наши [ангелы-писари, закрепленные за каждым из людей], находясь рядом с ними, все фиксируют" (43:80).
Во всем происходящем, заключил он, важно уметь увидеть мудрость и милость Создателя. "Настанет день, когда каждый из нас будет держать отчет за свои слова и поступки. Мы порой настолько переживаем за мирское, что напрочь забываем о вечных ценностях. Или же переживаем за свое положение перед людьми, но совершенно не беспокоимся о том, в каком положении предстанем перед Всевышним Аллахом", - сказал Аляутдинов.
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Религия и мировоззрениеСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРусская православная церковьСергей СобянинИльдар Аляутдинов
 
 
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