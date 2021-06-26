https://ria.ru/20210626/maski-1738707833.html

В Испании отменили обязательное ношение масок на улице

В Испании отменили обязательное ношение масок на улице - РИА Новости, 26.06.2021

В Испании отменили обязательное ношение масок на улице

Ношение масок на улице с субботы становится необязательным в Испании, ограничительная мера, действовавшая почти год, была отменена правительством в связи с... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:34

2021-06-26T08:34

2021-06-26T08:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

андалусия

мадрид (город)

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604444744_0:0:2597:1461_1920x0_80_0_0_e93da72d2fcd6ee2edbb16ae8904b7a8.jpg

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Ношение масок на улице с субботы становится необязательным в Испании, ограничительная мера, действовавшая почти год, была отменена правительством в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и быстрыми темпами вакцинации.С июля прошлого года испанцы не могли выйти из дома, не надев маску. В случае невыполнения правил – штраф до 100 евро. Маску было необходимо носить везде и всегда – в подъезде и лифте собственного дома, в магазине, общественном транспорте, на улице, в парке, даже в одиночестве прогуливаясь по берегу моря. Исключения были сделаны для людей, у которых есть какие-либо медицинские противопоказания, детей до шести лет, а также при занятиях спортом. Власти пытались ввести даже правило, что маску можно снимать в барах и ресторанах только непосредственно во время приема пищи или напитков – то есть откусил кусок и сделал глоток – надевай маску. Однако, по крайней мере в Мадриде, эти правила не особо прижились – на уличных террасах почти все без масок, даже если бокал пустой.Строгий масочный режим, правда, не спас Испанию от еще трех волн эпидемии, пережитых за время его действия. Сейчас, когда в стране, наконец, после больших проблем наладилась массовая вакцинация, эпидемиологическая обстановка значительно улучшилась, правительство пошло на его смягчение, отменив необходимость масок на открытых пространствах. Правда, только если есть возможность соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В противном случае необходимо быть в маске даже на улице и в любых других местах скопления людей на открытом воздухе.Кроме того, маска остается обязательной во всех закрытых помещениях, в том числе на транспорте. Хотя и с некоторыми исключениями. Ее разрешили снять постояльцам резиденций, в частности, домов престарелых, где вакцинированы более 80%, сотрудники и посетители должны по-прежнему ходить в маске. Такие же правила будут действовать, например, в пожарных частях, поясняла на этой неделе суть новых мер министр здравоохранения Каролина Дариас. Не будет обязательной маска для пассажиров судов, на концертах и других мероприятиях на открытом воздухе также при соблюдении 1,5 метра дистанции."Маски снова уступят место улыбкам. Наши улыбки вернутся на улицы", - заявила министр, объявляя о принятии новых мер.При этом решение кабинета министров разделяют в Испании не все. Так глава правительства Андалусии - крупнейшего испанского автономного сообщества – Хуанма Морено считает смягчения преждевременными. "Мы видим, как страны, (жители которых) сняли маски, снова их надели из-за угроз различных вариантов вируса, который продолжает заражать. Пожалуйста, давайте продолжим использовать маски всегда, когда можем. Давайте постепенно. Предусмотрительность и безопасность в первую очередь", - заявил он.Согласно опросу, который проводит на своей странице интернет-издание Publico и в котором на настоящий момент приняли участие более 4 тысяч человек, 38% респондентов согласны с решением правительства, 40% считают, что надо подождать еще – пока большинство жителей страны будут вакцинированы, 22% в целом согласны, но полагают, что ношение масок на открытых пространствах должно приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах.На настоящий момент в Испании хотя бы одну дозу вакцины получили 23,7 миллиона человек, обе дозы – 15,1 миллиона (население Испании 47 миллионов). Показатель уровня заражений COVID-19 – 93 на сто тысяч населения за две недели.

https://ria.ru/20210625/delta-1738660389.html

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738615975.html

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738573410.html

андалусия

мадрид (город)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андалусия, мадрид (город), испания, в мире