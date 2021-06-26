https://ria.ru/20210626/lokdaun-1738707462.html

В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19

В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021

В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19

Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии распространили ограничения из-за вспышки COVID-19 на весь Сидней и близлежащие территории, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:27

2021-06-26T08:27

2021-06-26T11:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

новый южный уэльс

австралия

сидней

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии распространили ограничения из-за вспышки COVID-19 на весь Сидней и близлежащие территории, говорится в заявлении губернатора штата Глэдис Береджиклян.В пятницу власти объявили локдаун в центральных районах Сиднея."Чтобы защитить жителей Нового Южного Уэльса от распространяющейся вспышки COVID-19, действующие указания оставаться дома распространяются на весь Большой Сидней, включая Блу-Маунтинс, Центральное побережье и Вуллонгонг с 18:00 сегодня, 26 июня, до 23:59 пятницы, 9 июля", — приводится заявление губернатора на сайте правительства штата.Жителям карантинных районов на время локдауна разрешено выходить из дома лишь на работу или учебу, за необходимыми покупками, для занятий спортом или оказания помощи родным.По последним данным управления здравоохранения Нового Южного Уэльса, за прошедшие сутки в штате выявили 29 новых случаев заражения. За все время там зафиксировали 5535 случаев и 56 летальных исходов.Нулевым пациентом этой вспышки называют водителя лимузина, который перевозил экипажи международных авиарейсов из аэропорта Сиднея в отели для карантина.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

новый южный уэльс

австралия

сидней

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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, австралия, сидней, в мире