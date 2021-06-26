https://ria.ru/20210626/lisovets-1738416117.html

Лисовец: "Самый простой способ веселить Россию — быть нарядным клоуном"

Лисовец: "Самый простой способ веселить Россию — быть нарядным клоуном" - РИА Новости, 26.06.2021

Лисовец: "Самый простой способ веселить Россию — быть нарядным клоуном"

РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:06

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Роман Харрасов. Владислав Лисовец еще в 90-е прославился как стилист знаменитостей и главный "переодевальщик" женщин на российском ТВ. Однако в последние годы он пропал с экранов, а в редких интервью признается, что у него изменились ценности. Недавно в своем инстаграме Лисовец разместил фото из Госдумы — звездный стилист был на обсуждении закона об охоте. О том, как изменилась его жизнь, и, конечно, о последних модных трендах Владислав рассказал в интервью РИА Новости. Неоновый цвет — признак провинции— Я внимательно слежу за вашим инстаграмом. В вашей одежде почему-то много темных оттенков. С чем это связано?— Не могу сказать, что у меня темные цвета. Наоборот, какая-то клоунада. Но когда я хочу выглядеть элегантно, я выбираю черный — это стопроцентное попадание. Голубой, сиреневый, розовый костюм — это модно, но есть тонкая грань: можно стать клоуном. Я и так каждый день выгляжу необычно, а если еще буду надевать такие костюмы, боюсь, будет совсем смешно. Если я в костюме, то это должно быть актуально и модно. В первую очередь он должен делать меня элегантным, сексуальным и только уж потом необычным. Вокруг и так очень много нарядных. Я на своем примере показываю, что сегодня вы можете быть в шортиках и быть легким, а завтра, если нужно, надеваете костюм — и вы сама элегантность. Это интересно. Самый простой способ веселить Россию — быть нарядным клоуном. Это понимают все. Силуэт, тренды понимают единицы. Я — для небольшой группы понимающих людей. Совсем недавно я зашел купить очень модную обувь. Молодой парень-консультант признался, что ему мама в 14 лет советовала следить за мной и брать с меня пример. Было приятно, потому что это ответ на мой комплимент ему. Он очень красиво выглядел и достойно себя вел. Я ему сказал, что он абсолютный европеец. Я, грубо говоря, увидел собственный продукт. Он следил за моим инстаграмом, усваивал. Я почувствовал себя хорошим учителем. — А что вы можете сказать о неоновых цветах, которые все еще остаются в молодежном гардеробе?— Это уже ушло из столиц, сейчас это не супертренд. От неоновых цветов пора отказываться. Можно добавить немного — буквально одну деталь: максимум поясную сумку, очки — но точно не кроссовки! Сейчас это первый показатель, что вы гость столицы. Настоящий модник это уже не носит. Госдума и изменение ценностей— Почему вас, известного стилиста, вдруг заинтересовала тема охоты?— За прошедший год изменились и моя жизнь, и представление о том, что такое красота: не только квартиры и одежда. Охота для меня — очень больная тема. Много лет назад в Монако я общался с друзьями, богатыми и влиятельными, и у нас произошел инцидент. Мужчины, как мне кажется, самодостаточные и состоявшиеся, сидели и рассказывали, как купили охоту в Африке и поедут убивать львов. Говорили об этом с большим хладнокровием. Меня это задело, и я спросил, в чем кайф поехать и убить животное. У вас есть яхты, самолеты, вы можете делать добрые дела, а вы до сих пор получаете кайф от того, что поедете убивать. Этот разговор надолго остался в моей голове, я много думал об этом. Мне кажется, это большое зверство. Трактовать можно по-разному: кто-то говорит, что таким образом можно освободить пространство от хищников. Для меня слово охота — дикое далекое прошлое, когда люди ходили босиком. Поэтому, когда мне позвонили и рассказали, что хотят разрешить охоту вблизи городов и населенных пунктов, может быть, я бы и не дернулся, но я очень люблю животных. Я сначала написал письмо в Администрацию президента, а через два дня мне позвонила активистка, сказала, что нас заметили и приглашают в Госдуму обсудить этот вопрос. Не поехать я не мог, потому что, наверное, осознал, что вырос, и мне захотелось побывать в Госдуме и высказаться. И к тому же я понял, что там должны быть не только брутальные люди в классических костюмах, но и другие, кто по-другому чувствует этот мир.— А как же цирки и зоопарки?— Я не могу ходить в цирк. У меня, видимо, очень подорванная психика — я могу заплакать. Я понимаю, что эти животные не могут жить на воле, их содержат. У меня много приятелей из цирка: я знаю, как они ухаживают за животными. Я нормально к этому отношусь, если у зверей хорошие условия.Что касается зоопарков, то было бы неправильно говорить об их запрете в городе. Где мы и наши дети можем увидеть экзотических животных? Это важно для мировоззрения. Отмытая столица изменила гардеробы москвичей— И как лично вы собираетесь менять этот мир?— Мне стало интересно заниматься своим домом, двором. Вы знаете, я теперь — как советские бабушки и дедушки у подъезда: гоняю бомжей, вызываю полицию. Если бы они тихо спали, я бы их не трогал, но они гадят. Это мое личное. Я хочу обезопасить себя, своих сотрудников: я живу и работаю в одном месте. Так сложилось, что я, наверное, живу по-европейски. И это импонирует людям, они втягивают меня в эти проекты, чтобы я сделал лучше. Я визуал и раньше ездил по миру, чтобы погулять, насладиться картинкой, посмотреть на молодежь, стильно одетых. А теперь мне не нужно никуда выезжать. Количество по-хорошему европейских людей на наших улицах просто зашкаливает! Если вы живете не в чистоте и красоте, то, к сожалению, вряд ли будете красиво выглядеть. Москву отмыли, поменяли, и человек уже задумывается, к примеру, как он будет смотреться на фоне этого красивого города. — Какие города России наиболее близки в этом плане к Москве и Петербургу?— Во многих регионах пока хаос и некрасивая картинка, хоть россияне и обижаются на такие мои высказывания, но я привык говорить правду о том, что вижу. У людей в одежде чаще работает наше правило: "нарядиться" — и не всегда со вкусом. В России все еще есть палатки, чудовищные пристройки, вывески, как попало навешанные. В такой картинке людям сложно одеваться и выглядеть по-настоящему красиво.Я могу назвать города, где мне тепло. Это Нижний Новгород. И Владивосток — он очень странный и интересный по энергетике. У Казани очень сильная энергетика и харизма. Мне, чтобы понять город, нужно посмотреть на молодежь. Если она свободна, если она делает то, что хочет, веселится, значит, все в порядке. Пандемия изменила и стилиста, и его бизнес— У вас есть свой бизнес. Вы отмечали, что в карантин понесли убытки, как и многие в Москве. Как сейчас?— Сейчас все стабильно. Конечно, потерянных денег не вернуть, да и зачем. Теперь клиентов стало больше. Даже, знаете, контингент поменялся. Я изменился, и клиенты изменились.— В какую сторону лично вы изменились?— Я стал легче. Я сохраняю "детскость", не включаю солидность, как некоторые другие хорошо зарабатывающие люди. — И возвращаясь к теме охоты. А вы едите мясо? — Я ем все. И сильно завишу от мяса. Пытался не есть, но врачи сказали, что мне оно необходимо. — Убийство коров и куриц — тоже убийство.— Пойти в лес, убивать, чтобы есть мясо, — нет, никогда! Но я же не строю из себя святого. Когда животных изначально выращивают для того, чтобы их ели, — это другой вопрос. Так было всегда на Руси, это заложено природой. Я мужчина, как бы ни выглядел и что бы по этому поводу ни думали, — и мне нужно мясо.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, владислав лисовец, москва, общество