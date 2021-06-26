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Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 26.06.2021
Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 522 тысяч вопросов поступило к вечеру субботу на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T23:42
2021-06-26T23:42
2021-06-26T23:52
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 522 тысяч вопросов поступило к вечеру субботу на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".Эти вопросы россияне оставили через call-центр (более 308 тысяч), специальное приложение (более 49 тысяч), СМС (более 100 тысяч).Прямая линия пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.
https://ria.ru/20210625/putin-1738580698.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
23:42 26.06.2021 (обновлено: 23:52 26.06.2021)
Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным