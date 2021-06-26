https://ria.ru/20210626/liniya-1738766398.html

Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 26.06.2021

Более 520 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более 522 тысяч вопросов поступило к вечеру субботу на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T23:42

2021-06-26T23:42

2021-06-26T23:52

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 522 тысяч вопросов поступило к вечеру субботу на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".Эти вопросы россияне оставили через call-центр (более 308 тысяч), специальное приложение (более 49 тысяч), СМС (более 100 тысяч).Прямая линия пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.

https://ria.ru/20210625/putin-1738580698.html

россия

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2021

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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество